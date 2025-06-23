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الاحتلال يغلق حاجز جبع لليوم الثاني ويحرر مخالفات بمحيط بلدة الرّام

الاحتلال يغلق حاجز جبع لليوم الثاني ويحرر مخالفات بمحيط بلدة الرّام

2025-06-23 03:07:11
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - تواصل سلطات الاحتلال فرض إجراءاتها التعسفية في محيط شمال القدس، حيث تمركزت شرطة الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، على دوار "أبو الشهيد" عند المدخل الرئيس لبلدة الرّام، وتقوم بتحرير مخالفات للمركبات، التي تحاول الالتفاف على الأزمة المرورية الخانقة الناتجة عن الإغلاق الكامل لحاجز جبع العسكري.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل الاحتلال اغلاق حاجز جبع العسكري، ما أدى إلى شلل تام في حركة المرور واحتجاز عشرات المركبات في طوابير طويلة وسط ظروف إنسانية صعبة.

وأكدت محافظة القدس أن هذا الإجراء يُظهر مجددًا كيف تُستخدم الحواجز كأداة عقاب جماعي، تمتد آثارها إلى كل مفصل من مفاصل الحياة اليومية، وتعكس سياسة السيطرة الميدانية التي تُقيّد حتى أبسط حقوق الحركة.

وقد وثّقت المحافظة ميدانياً مبيت عشرات المواطنين داخل مركباتهم، بمن فيهم نساء وأطفال ومسنّون، دون مبرر قانوني لهذا الإغلاق، في مشهد يمسّ الكرامة الإنسانية ويخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

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