الاحتلال يغلق حاجز جبع لليوم الثاني ويحرر مخالفات بمحيط بلدة الرّام
ولليوم الثاني على التوالي، يواصل الاحتلال اغلاق حاجز جبع العسكري، ما أدى إلى شلل تام في حركة المرور واحتجاز عشرات المركبات في طوابير طويلة وسط ظروف إنسانية صعبة.
وأكدت محافظة القدس أن هذا الإجراء يُظهر مجددًا كيف تُستخدم الحواجز كأداة عقاب جماعي، تمتد آثارها إلى كل مفصل من مفاصل الحياة اليومية، وتعكس سياسة السيطرة الميدانية التي تُقيّد حتى أبسط حقوق الحركة.
وقد وثّقت المحافظة ميدانياً مبيت عشرات المواطنين داخل مركباتهم، بمن فيهم نساء وأطفال ومسنّون، دون مبرر قانوني لهذا الإغلاق، في مشهد يمسّ الكرامة الإنسانية ويخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.
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