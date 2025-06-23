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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند المدخل الشمالي لمدينة سلفيت

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند المدخل الشمالي لمدينة سلفيت

2025-06-23 03:07:11
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حاجزا عسكريا مشددا عند المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وإعاقة حركة تنقل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية ، بأنه عقب فتح البوابة المقامة عند المدخل الشمالي، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا دون السماح للمركبات بالمرور، ما تسبب بوقوف شبه تام لحركة السير في كلا الاتجاهين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل منذ أشهر تضييق الخناق على محافظة سلفيت، عبر إغلاق مداخلها الرئيسية والفرعية، ونصب الحواجز المفاجئة، ضمن سياسة تهدف إلى تقويض الحياة اليومية فيها.

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