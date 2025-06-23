الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من محافظة الخليل
وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد مرشد سلهب، وامام غالب رفاعية، وعبد الله مشهور الرجبي، ومحمد محمود نيروخ من مدينة الخليل، وفايز فواز الخضور، وأحمد اسحاق الخضور، ومحمد منير الحجوج من بلدة بني نعيم شرقا، والشقيقين رشاد وايهاب أحمد خمايسة من بلدة تفوح غربا، وأدهم بسام شلش، ومحمد فادي ربحي شلش من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين ونكلت بهم، خلال مداهمة منازلهم، واعتقالهم.
كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
معظم البورصات العربية تتجاهل الضربات الأمريكية.. ودراما في مصر والسعودية
وزير التعليم العالي والبروفيسور مجدي يعقوب يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان والمؤسسة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: تدمير صواريخ خرمشهر الإيرانية قبل إطلاقها
ولي عهد الشارقة يكرم الفائزين بجائزة العمل التطوعي في دورتها الـ 22
تعيين فرزاد بيليموريا رئيساً لوحدة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك باركليز بدولة الإمارات
كيف خطط ترمب ونتنياهو خلف الكواليس قبل قصف النووي الإيراني؟