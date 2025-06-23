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الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من محافظة الخليل

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من محافظة الخليل

2025-06-23 03:07:11
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 11 مواطنا من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم، وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد مرشد سلهب، وامام غالب رفاعية، وعبد الله مشهور الرجبي، ومحمد محمود نيروخ من مدينة الخليل، وفايز فواز الخضور، وأحمد اسحاق الخضور، ومحمد منير الحجوج من بلدة بني نعيم شرقا، والشقيقين رشاد وايهاب أحمد خمايسة من بلدة تفوح غربا، وأدهم بسام شلش، ومحمد فادي ربحي شلش من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين ونكلت بهم، خلال مداهمة منازلهم، واعتقالهم.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

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