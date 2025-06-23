ارتفاع أسعار الذهب

MENAFN - Palestine News Network ) سنغافورة / PNN - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.1%) ليصل إلى (3371.30) دولارا للأوقية، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند (3387.20) دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.1%) إلى (36.03) دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين (0.3%) إلى (1260.78) دولارا، ونزل البلاديوم (0.1%) إلى (1043) دولارا للأوقية.