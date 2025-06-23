انطلاق امتحانات الثانوية العامة في القاعات الواقعة داخل مدينة القدس
وقالت وزارة التربية والتعليم العالي في تصريح لـ"وفا"، إن امتحانات الثانوية العامة في 32 قاعة داخل مدينة القدس المحتلة "داخل الجدار"، بدأت اليوم الاثنين.
وأضافت، ان سلطات الاحتلال أعاقت دخول الطلبة الى احدى القاعات.
وكانت الوزارة قد أعلنت تأجيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في القاعات الواقعة داخل مدينة القدس المحتلة (داخل الجدار) إلى اليوم.
يذكر أن هناك 43 قاعة لامتحانات الثانوية العامة في مديرية القدس، 12 منها بدأت فيها الامتحانات يوم السبت، والـ32 الأخرى اليوم الاثنين.
وبدأ نحو 46 ألفا من الطلبة في الضفة الغربية، ونحو ألفين من طلبة قطاع غزة الموجودين خارج فلسطين، بتقديم امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الماضي، فيما حرم الطلبة داخل القطاع من التقدم للامتحانات للعام الثاني على التوالي، نتيجة استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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