انطلاق امتحانات الثانوية العامة في القاعات الواقعة داخل مدينة القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس / PNN - بدأ، اليوم الإثنين، نحو 3600 طالب وطالبة، من داخل مدينة القدس المحتلة "داخل الجدار" بتقديم امتحانات الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي في تصريح لـ"وفا"، إن امتحانات الثانوية العامة في 32 قاعة داخل مدينة القدس المحتلة "داخل الجدار"، بدأت اليوم الاثنين.

وأضافت، ان سلطات الاحتلال أعاقت دخول الطلبة الى احدى القاعات.

وكانت الوزارة قد أعلنت تأجيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في القاعات الواقعة داخل مدينة القدس المحتلة (داخل الجدار) إلى اليوم.

يذكر أن هناك 43 قاعة لامتحانات الثانوية العامة في مديرية القدس، 12 منها بدأت فيها الامتحانات يوم السبت، والـ32 الأخرى اليوم الاثنين.

وبدأ نحو 46 ألفا من الطلبة في الضفة الغربية، ونحو ألفين من طلبة قطاع غزة الموجودين خارج فلسطين، بتقديم امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الماضي، فيما حرم الطلبة داخل القطاع من التقدم للامتحانات للعام الثاني على التوالي، نتيجة استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.