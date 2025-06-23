شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال المجوعين وسط قطاع غزة
وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة، استقبلنا شهيدان و35 إصابة جراء استهداف قوات الاحتلال تجمعات للمواطنين من منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.
وأضافت أن 16 إصابة بالرصاص وصفت بالخطيرة، تم تحوليها لمستشفيات المحافظة الوسطى.
واستشهد مواطن إثر قصف طائرة مروحية للاحتلال منزلا في مخيم دير البلح.
وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
كما استشهد وأصيب مواطنون في إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على منتظري المساعدات قرب مركز التوزيع في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.
وارتقى الطفلين الشقيقين محمود و يزن فارس التركماني، والطفل حازم محمد السنداوي إثر قصف الاحتلال على مدينة غزة.
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