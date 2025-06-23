شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال المجوعين وسط قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / PNN - استشهد أربعة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة، استقبلنا شهيدان و35 إصابة جراء استهداف قوات الاحتلال تجمعات للمواطنين من منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.

وأضافت أن 16 إصابة بالرصاص وصفت بالخطيرة، تم تحوليها لمستشفيات المحافظة الوسطى.

واستشهد مواطن إثر قصف طائرة مروحية للاحتلال منزلا في مخيم دير البلح.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما استشهد وأصيب مواطنون في إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على منتظري المساعدات قرب مركز التوزيع في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.

وارتقى الطفلين الشقيقين محمود و يزن فارس التركماني، والطفل حازم محمد السنداوي إثر قصف الاحتلال على مدينة غزة.