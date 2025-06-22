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3 قتلى بعد إصابة سيارة إسعاف في قصف إسرائيلي على إيران

3 قتلى بعد إصابة سيارة إسعاف في قصف إسرائيلي على إيران

2025-06-22 08:04:28

خبرني - قُتل 3 أشخاص على الأقل الأحد بعد إصابة سيارة إسعاف في غارة إسرائيلية على وسط إيران، حسبما ذكر إعلام محلي، فيما تستعر الحرب بين البلدين لليوم العاشر.

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء عن حميد رضا محمدي فشاركي حاكم منطقة نجف آباد في محافظة أصفهان قوله إن "سيارة الإسعاف كانت في طريقها لنقل مريض عندما تعرضت لأضرار بالغة جراء ضربة بطائرة مسيّرة".

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