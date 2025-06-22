رئيس وفد المنتخب قبل مباراة كوريا يؤكد:لا نقـلـق من المـدرســة الآســيـويـة فـنـحـن نعـرفـها جـيــدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

في‭ ‬ظل‭ ‬الأجواء‭ ‬التنافسية‭ ‬المحتدمة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الآسيوية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬تبرز‭ ‬تصريح‭ ‬عبد‭ ‬الجليل‭ ‬فتيل‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬كمرآة‭ ‬تعكس‭ ‬واقع‭ ‬المنتخب‭ ‬وتطلعاته‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬رؤيته‭ ‬الفنية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬يضع‭ ‬فتيل‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬الحروف‭ ‬بشأن‭ ‬حظوظ‭ ‬المنتخب،‭ ‬مكامن‭ ‬قوته،‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تنتظره‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

الخروج‭ ‬واحد

يرى‭ ‬عبد‭ ‬الجليل‭ ‬فتيل‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬منتخب‭ ‬يغادر‭ ‬البطولة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أو‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬فإن‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬واحدة‭ ‬وهي‭ ‬توديع‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬مراحلها،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬خيار‭ ‬الفوز‭ ‬وحده‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حاضرا‭ ‬في‭ ‬ذهنية‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬الإقصائية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬القسمة‭ ‬على‭ ‬اثنين‭.‬

الأداء‭ ‬الجماعي

وأشاد‭ ‬فتيل‭ ‬بالأداء‭ ‬الجماعي‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬هي‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬الفريق‭ ‬حاليا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمشاركات‭ ‬السابقة،‭ ‬وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬بات‭ ‬لدينا‭ ‬إرسال‭ ‬فعال،‭ ‬استقبال‭ ‬مستقر،‭ ‬وحوائط‭ ‬صد‭ ‬حاضرة،‭ ‬وكلها‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬النضج‭ ‬الفني‭ ‬والتكتيكي‭.‬

اختبار‭ ‬واجتياز

واستعرض‭ ‬فتيل‭ ‬المواجهات‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬والتي‭ ‬لعبها‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬تايلاند،‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬والصين‭ ‬تايبيه،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬أثبت‭ ‬قدرة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ممثلي‭ ‬المدرسة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬السرعة‭ ‬والدفاع‭ ‬والاستقبال،‭ ‬هذا‭ ‬التكيف‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬للمدرسة‭ ‬نفسها،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تملك‭ ‬خصوصية‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭.‬

صراع‭ ‬تكتيكي

ويؤمن‭ ‬فتيل‭ ‬بأن‭ ‬مواجهة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تحمل‭ ‬طابعا‭ ‬منفردا،‭ ‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬مدربها‭ ‬البرازيلي‭ ‬راماريز‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬تدريب‭ ‬منتخبنا،‭ ‬وعلى‭ ‬دراية‭ ‬بخباياه‭ ‬جيدا‭. ‬وقال‭: ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬مربط‭ ‬الفرس،‭ ‬فالكوريون‭ ‬لديهم‭ ‬جهاز‭ ‬فني‭ ‬يعرفنا‭ ‬عن‭ ‬ظهر‭ ‬قلب،‭ ‬وعلينا‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمفاجآت‭ ‬تكتيكية‭ ‬محتملة‭.‬

لا‭ ‬قلق‭... ‬والحذر‭ ‬واجب

رغم‭ ‬اعترافه‭ ‬بتاريخ‭ ‬كوريا‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬قلل‭ ‬فتيل‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬القلق،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬أظهر‭ ‬جاهزية‭ ‬بدنية‭ ‬وفنية‭ ‬تؤهله‭ ‬لتقديم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجماهير‭ ‬والدعم‭ ‬المحلي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصنعوا‭ ‬الفارق‭ ‬ويمنحوا‭ ‬منتخبنا‭ ‬أفضلية‭ ‬نسبية‭.‬

الآسيوية‭... ‬ليست‭ ‬غريبة

نحن‭ ‬معتادون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الفرق،‭ ‬بهذه‭ ‬العبارة‭ ‬أكد‭ ‬فتيل‭ ‬أن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬كورية‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬تنتمي‭ ‬لهذه‭ ‬المدرسة‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬لاعبينا،‭ ‬بل‭ ‬أصبحنا‭ ‬نمتلك‭ ‬تجربة‭ ‬وخبرة‭ ‬ميدانية‭ ‬تمكننا‭ ‬من‭ ‬مقارعة‭ ‬الكبار‭.‬

المفاجآت‭ ‬واردة

نبّه‭ ‬فتيل‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬إدراك‭ ‬عنصر‭ ‬المفاجأة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مباريات‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تشهد‭ ‬مفاجآت‭ ‬خارج‭ ‬التوقعات،‭ ‬وعلى‭ ‬اللاعبين‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لأي‭ ‬سيناريو‭ ‬طارئ‭ ‬وغير‭ ‬محسوب‭.‬

التشكيل‭ ‬قرار‭ ‬فني

وعن‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الماضية،‭ ‬أوضح‭ ‬فتيل‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬الفرنسي‭ ‬أرنود‭ ‬جوسرند‭ ‬هو‭ ‬الأدرى‭ ‬بإدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬المنتخب،‭ ‬ولكنه‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬البدلاء‭ ‬مستعدون‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭ ‬بحسب‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭.‬

وبين‭ ‬ثقة‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الجماعي‭ ‬المتصاعد،‭ ‬وتحذيرات‭ ‬واقعية‭ ‬من‭ ‬الخصم‭ ‬الكوري‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬مدرب‭ ‬يعرف‭ ‬خفايا‭ ‬منتخبنا،‭ ‬تبقى‭ ‬مواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬بمثابة‭ ‬منعطف‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬منتخبنا‭ ‬نحو‭ ‬مجد‭ ‬قاري‭ ‬طال‭ ‬انتظاره،‭ ‬الجماهير‭ ‬تترقب،‭ ‬والآمال‭ ‬معلقة،‭ ‬وكلمة‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬