تايلاند تحقق المركز التاسع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

حقق‭ ‬منتخب‭ ‬تايلاند‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬بطولة‭ ‬الأمم‭ ‬الآسيوية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬27‭-‬25،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬حتى‭ ‬11،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وبات‭ ‬ترتيب‭ ‬المركزين‭ ‬العاشر‭ ‬والحادي‭ ‬عشر‭ ‬محصورا‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬الفلبين‭ ‬ونيوزيلندا‭.‬