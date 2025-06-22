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على صفيح آسيوي ساخن في نصف النهائيمنتخبنا وكوريا في مواجهة العبور الكبير

على صفيح آسيوي ساخن في نصف النهائيمنتخبنا وكوريا في مواجهة العبور الكبير

2025-06-22 08:02:57
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الاثنين ٢٣ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

تشهد‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬قمتين‭ ‬ناريتين‭ ‬مرتقبتين،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الآسيوية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬يصطدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني،‭ ‬صاحب‭ ‬الضيافة‭ ‬والأرض‭ ‬والجمهور،‭ ‬بنظيره‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬القسمة‭ ‬على‭ ‬اثنين،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭. ‬ويسبق‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬موقعة‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬سخونة،‭ ‬تجمع‭ ‬المنتخبين‭ ‬القطري‭ ‬ونظيره‭ ‬الباكستاني‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الرابعة‭ ‬والنصف‭ ‬عصرا،‭ ‬لتحديد‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬المرتقب‭.‬

المشهد‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يتسم‭ ‬بالندية‭ ‬والتكافؤ،‭ ‬فكل‭ ‬فريق‭ ‬بلغ‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬والتضحيات،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الرهان‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬محفوفا‭ ‬بالصعوبات،‭ ‬وكلما‭ ‬اقترب‭ ‬الحلم‭ ‬من‭ ‬التحقق،‭ ‬زادت‭ ‬نسبة‭ ‬الضغوطات‭ ‬النفسية‭ ‬والبدنية،‭ ‬وارتفعت‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬والتركيز،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ينسحب‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬منتخبنا‭ ‬اليوم،‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬فرق‭ ‬القارة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي،‭ ‬المعروف‭ ‬بسرعته‭ ‬وقوته‭ ‬التكتيكية‭.‬

منتخبنا،‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬عروضا‭ ‬قوية‭ ‬طوال‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬يعول‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬الإرسال‭ ‬المؤثر‭ ‬كسلاح‭ ‬تكتيكي‭ ‬فعال،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬الإرسال‭ ‬سيمنح‭ ‬الكوريين‭ ‬فرصة‭ ‬لتنظيم‭ ‬استقبالهم‭ ‬وتنويع‭ ‬تدخلاتهم‭ ‬الهجومية‭ ‬من‭ ‬العمق‭ ‬والأطراف‭ ‬بسرعة‭ ‬مذهلة،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬تمكن‭ ‬الكوريون‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬إيقاعهم،‭ ‬فستكون‭ ‬مهمة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الدفاعية‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬التعقيد،‭ ‬نظرا‭ ‬لصعوبة‭ ‬توقع‭ ‬مراكز‭ ‬الضرب‭ ‬عندهم‭.‬

ولعل‭ ‬البرازيلي‭ ‬راماريز،‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري،‭ ‬يدرك‭ ‬تماما‭ ‬طبيعة‭ ‬وأسلوب‭ ‬لعب‭ ‬منتخبنا،‭ ‬كونه‭ ‬تابع‭ ‬أداءه‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬معرفته‭ ‬السابقة‭ ‬بتفاصيله،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬المواجهة‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬بات‭ ‬يلعب‭ ‬بتوازن‭ ‬ووعي‭ ‬تكتيكي‭ ‬عال،‭ ‬مع‭ ‬توزيع‭ ‬ذكي‭ ‬للضربات‭ ‬الهجومية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المراكز،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستقرار‭ ‬النسبي‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭.‬

مواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬تحسم‭ ‬غالبا‭ ‬في‭ ‬التفاصيل‭ ‬الصغيرة‭: ‬لحظة‭ ‬تركيز،‭ ‬كسر‭ ‬إرسال،‭ ‬لمسة‭ ‬ذكية‭ ‬في‭ ‬الشبكة،‭ ‬أو‭ ‬تصد‭ ‬ناجح‭ ‬لهجمة‭ ‬مرتدة،‭ ‬ومن‭ ‬هنا،‭ ‬فإن‭ ‬عنصر‭ ‬التركيز‭ ‬الذهني‭ ‬سيكون‭ ‬حاسما‭ ‬في‭ ‬ترجيح‭ ‬كفة‭ ‬أحد‭ ‬المنتخبين،‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬للتهاون،‭ ‬ولا‭ ‬وقت‭ ‬للأخطاء‭ ‬المتكررة،‭ ‬فإما‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نهائيا‭ ‬تاريخيا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الوطن،‭ ‬أو‭ ‬وداعا‭ ‬مؤلما‭ ‬أمام‭ ‬جماهير‭ ‬متعطشة‭ ‬للفرح‭.‬

ويبقى‭ ‬الجمهور‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مفاتيح‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة،‭ ‬فالحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬المرتقب‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬الفارق‭ ‬ويضخ‭ ‬طاقة‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬أوصال‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ويمنحهم‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الحرجة،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬ضغطا‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف،‭ ‬ويربك‭ ‬تركيز‭ ‬لاعبيه‭.‬

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