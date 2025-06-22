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عباس عياد ينضم إلى الاتفاق

عباس عياد ينضم إلى الاتفاق

2025-06-22 08:02:55
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الاثنين ٢٣ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

انضم‭ ‬المدافع‭ ‬المخضرم‭ ‬عباس‭ ‬عياد‭ ‬بشكلٍ‭ ‬رسمي‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الاتفاق،‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لتمثيله‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬عالي‭.‬

وكان‭ ‬عياد‭ ‬قد‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬بقاء‭ ‬عالي‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم،‭ ‬إثر‭ ‬انتقاله‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬ناديه‭ ‬الأم‭ ‬الأهلي،‭ ‬ودارت‭ ‬أحاديث‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬عودته‭ ‬للفريق‭ ‬الأصفر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬قرر‭ ‬قبول‭ ‬العرض‭ ‬الاتفاقي‭ ‬وتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬فوزي‭ ‬ابراهيم‭ ‬عايش‭.‬

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