عباس عياد ينضم إلى الاتفاق

عباس عياد ينضم إلى الاتفاق
انضم المدافع المخضرم عباس عياد بشكلٍ رسمي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تمهيدًا لتمثيله في الموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء عقده قادمًا من نادي عالي.
وكان عياد قد ساهم في بقاء عالي بدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم في الموسم القادم، إثر انتقاله إليه من ناديه الأم الأهلي، ودارت أحاديث في وقت سابق عن إمكانية عودته للفريق الأصفر، إلا أن اللاعب قرر قبول العرض الاتفاقي وتمثيل الفريق بدوري الدرجة الثانية تحت قيادة المدرب الوطني فوزي ابراهيم عايش.
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