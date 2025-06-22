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عراقجي: إيران ستدافع عن نفسها بكل الوسائل اللازمة بعد الضربات الأمريكية

عراقجي: إيران ستدافع عن نفسها بكل الوسائل اللازمة بعد الضربات الأمريكية

2025-06-22 08:02:47
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

اسطنبول‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬ستدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬‮«‬بكل‭ ‬الوسائل‭ ‬اللازمة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ستواصل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أراضيها‭ ‬وسيادتها‭ ‬وأمنها‭ ‬وشعبها‭ ‬بكل‭ ‬الوسائل‭ ‬اللازمة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬بلادي‭ ‬تعرضت‭ ‬لهجوم،‭ ‬لعدوان،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نرد‭ ‬عملا‭ ‬بالدفاع‭ ‬المشروع‭ ‬عن‭ ‬النفس،‭ ‬وسنفعل‮»‬‭. ‬واشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬‮«‬معلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬الأضرار‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بها‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وقال‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭ ‬لم‭ ‬تتجاوزاه‭. ‬والخط‭ ‬الأخير،‭ ‬والأكثر‭ ‬خطورة،‭ ‬حصل‭ ‬ليلة‭ ‬الأمس‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬رئيسية‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تجاوزتا‭ ‬خطا‭ ‬أحمر‭ ‬عريضا‭ ‬بمهاجمة‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬عراقجي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيلتقي‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬لإجراء‭ ‬‮«‬مشاورات‭ ‬جدية‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تحاول‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬إعداد‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬الحربية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬بالطبع،‭ ‬تطور‭ ‬الوضع‭ ‬وسأبحث‭ ‬معهما‭ ‬المسار‭ ‬الواجب‭ ‬اتباعه‮»‬‭. ‬

واشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطلب‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬ليس‭ ‬ملائما،‭ ‬لأننا‭ ‬كنا‭ ‬منخرطين‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الدبلوماسي‭. ‬كنا‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عندما‭ ‬نسف‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬المفاوضات‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬خان‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬لقد‭ ‬خانت‭ ‬المفاوضات‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أظهرت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تفهم‭ ‬إلا‭ ‬لغة‭ ‬التهديد‭ ‬والقوة‮»‬‭. ‬

لكنه‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬البدء،‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الآن،‭ ‬ببذل‭ ‬جهود‭ ‬جديدة‭ ‬لمنع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬النزاع‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬تركيا‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬يشكل‭ ‬جريمة‭ ‬خطيرة،‭ ‬ليس‭ ‬ضد‭ ‬الأمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬ضد‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وجميع‭ ‬القوانين‭ ‬والتنظيمات‭ ‬الدولية،‭ ‬وضد‭ ‬معاهدة‭ ‬حظر‭ ‬الانتشار‭ ‬النووي‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وجهت‭ ‬بذلك‭ ‬ضربة‭ ‬قاصمة‭ ‬للسلام‭ ‬والأمن‭ ‬العالميين‮»‬‭.‬

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