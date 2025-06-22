إعلام إيراني: البرلمان يوافق على إغلاق مضيق هرمز والقرار النهائي للسلطات الأمنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬العربية‭.‬نت‭): ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية،‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬إغلاق‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز،‭ ‬وأن‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراء‭ ‬مرهون‭ ‬بموافقة‭ ‬أعلى‭ ‬هيئة‭ ‬أمنية‭ ‬بالبلاد‭.‬

ولم‭ ‬يحسم‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬إغلاق‭ ‬المضيق،‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬عبره‭ ‬حوالي‭ ‬20‭% ‬من‭ ‬تدفقات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬العالمية‭.‬

لكن‭ ‬النائب‭ ‬والقائد‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬إسماعيل‭ ‬كوثري‭ ‬قال‭ ‬لنادي‭ ‬الصحفيين‭ ‬الشباب،‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬إغلاق‭ ‬المضيق‭ ‬مطروح‭ ‬‮«‬وسيتخذ‭ ‬القرار‭ ‬إذا‭ ‬اقتضى‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬قال،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬من‭ ‬إسطنبول‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬قصوى،‭ ‬وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬إغلاق‭ ‬بلاده‭ ‬لمضيق‭ ‬هرمز،‭ ‬قال‭ ‬عراقجي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الخيارات‭ ‬مطروحة‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬تقارير،‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني‭ ‬سيدرس‭ ‬انسحاب‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬معاهدة‭ ‬حظر‭ ‬الانتشار‭ ‬النووي،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭.‬

وقالت‭ ‬سارة‭ ‬فلاحي،‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬بالبرلمان‭ ‬إن‭ ‬الإغلاق‭ ‬المحتمل‭ ‬لمضيق‭ ‬هرمز‭ ‬سيكون‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭ ‬للجنة‭ ‬البرلمانية‭.‬

غير‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬محدد‭ ‬للإغلاق،‭ ‬حسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬للأنباء،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬أمريكية‭ ‬منشأة‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬في‭ ‬فوردو‭ ‬ومواقع‭ ‬أصفهان‭ ‬ونطنز‭ ‬النووية‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ ‬عرضه‭ ‬حوالي‭ ‬55‭ ‬كيلومترا،‭ ‬طريق‭ ‬ملاحي‭ ‬رئيسي‭ ‬بالنسبة‭ ‬لصادرات‭ ‬النفط‭ ‬العالمية‭.‬

ويمر‭ ‬عبر‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬يومياً،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثلث‭ ‬صادرات‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬أكثر‭ ‬نقاط‭ ‬الاختناق‭ ‬حساسية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ومع‭ ‬تصاعد‭ ‬التوترات،‭ ‬بدأت‭ ‬شركات‭ ‬الشحن‭ ‬تتجنب‭ ‬المرور‭ ‬عبره،‭ ‬وارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬بنسبة‭ ‬تفوق‭ ‬60‭%.‬

وتعتمد‭ ‬إيران‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬لتصدير‭ ‬نفطها‭ ‬واستيراد‭ ‬السلع‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬إغلاق‭ ‬سيضر‭ ‬بحلفائها،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الصين،‭ ‬التي‭ ‬تستورد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬75‭% ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭.‬