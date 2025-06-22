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تغيير مسمى جمعية التعافي إلى "التعافي من المخدرات"

تغيير مسمى جمعية التعافي إلى "التعافي من المخدرات"

2025-06-22 08:02:38
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭:‬

أصدر‭ ‬أسامة‭ ‬العلوي‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬قرارًا‭ ‬بتعديل‭ ‬مسمى‭ ‬جمعية‭ ‬التعافي‭ ‬ليصبح‭ ‬‮«‬جمعية‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬المخدرات‮»‬‭ ‬أينما‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للجمعية‭ ‬وقرار‭ ‬الترخيص‭ ‬بتسجيل‭ ‬الجمعية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬للجمعية‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬قامت‭ ‬الجمعية‭ ‬بتغيير‭ ‬المسمى‭ ‬عبر‭ ‬منصاتها‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬قد‭ ‬تشكلت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬وتقدم‭ ‬الجمعية‭ ‬جميع‭ ‬خدماتها‭ ‬بشكل‭ ‬تطوعي‭ ‬وتهدف‭ ‬الجمعية‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬مخاطر‭ ‬الإدمان‭.‬

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