تغيير مسمى جمعية التعافي إلى "التعافي من المخدرات"

تغيير مسمى جمعية التعافي إلى "التعافي من المخدرات"
أصدر أسامة العلوي وزير التنمية الاجتماعية قرارًا بتعديل مسمى جمعية التعافي ليصبح «جمعية التعافي من المخدرات» أينما وردت في النظام الأساسي للجمعية وقرار الترخيص بتسجيل الجمعية. جاء ذلك بعد قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية في اجتماعها الذي عُقد في فبراير الماضي.
وفي سياق هذا القرار قامت الجمعية بتغيير المسمى عبر منصاتها الرسمية في تطبيقات التواصل الاجتماعي. والجدير بالذكر أن جمعية التعافي من المخدرات قد تشكلت في عام 2012 وتقدم الجمعية جميع خدماتها بشكل تطوعي وتهدف الجمعية إلى حماية المجتمع من الوقوع في مخاطر الإدمان.كلمات دالة
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