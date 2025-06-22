الداخلية: تقرر عودة حركة السير بالشوارع إلى طبيعتها والمؤسسات الحكومية تعمل بشكل طبيعي

الداخلية: تقرر عودة حركة السير بالشوارع إلى طبيعتها والمؤسسات الحكومية تعمل بشكل طبيعي
وكانت وزارة الداخلية قد نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس أنه في ضوء التطورات الأخيرة بالموقف الأمني الإقليمي، نهيب بالمواطنين والمقيمين ان يكون اشغال الطرق الرئيسية عند الضرورة، حفاظا على السلامة العامة، وذلك من أجل إفساح المجال لاستخدام الطرق من قبل الأجهزة المعنية.
وبادرت وزارة الداخلية، اعتبارًا من صباح أمس، باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية في إطار النهج الاستباقي والوقائي للمحافظة على السلامة العامة، وبما يسهم في رفع الجاهزية لإدارة الطوارئ المدنية، في ظل مستجدات وتطورات الموقف الأمني الإقليمي. وفي هذا السياق، أعربت وزارة الداخلية عن شكرها وتقديرها للجمهور الكريم على تعاونهم وتفهمهم لما يتم اتخاذه من إجراءات مؤقتة، من شأنها تسهيل إنجاز أي مهام إدارية أو أمنية عندما يتطلب الأمر ذلك، موضحةً أن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية تعمل بشكل طبيعي ومستمرة في أداء عملها الاعتيادي على مختلف المستويات للتعامل مع المستجدات والمتغيرات وفق الخطط الموضوعة بأعلى درجات الكفاءة لتعزيز الحماية المدنية والسلامة العامة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تباعًا، ووفق ما تقتضيه الظروف الطارئة، نشر رسائل وإرشادات توعوية للتعامل مع مختلف الظروف والحالات، وذلك عبر المنصة الوطنية للحماية المدنية والحسابات الرسمية لوزارة الداخلية وتطبيق «حكومتي»، كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات الجهات الرسمية والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم ترديد الشائعات.كلمات دالة
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