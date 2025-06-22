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الداخلية: تقرر عودة حركة السير بالشوارع إلى طبيعتها والمؤسسات الحكومية تعمل بشكل طبيعي

الداخلية: تقرر عودة حركة السير بالشوارع إلى طبيعتها والمؤسسات الحكومية تعمل بشكل طبيعي

2025-06-22 08:02:37
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬تقرر‭ ‬عودة‭ ‬حركة‭ ‬السير‭ ‬بشوارع‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها حالياً،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬وتفهمهم‭ ‬للإجراءات‭ ‬الاحترازية‭ ‬المؤقتة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬لحماية‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬قد‭ ‬نشرت‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالموقف‭ ‬الأمني‭ ‬الإقليمي،‭ ‬نهيب‭ ‬بالمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬اشغال‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬عند‭ ‬الضرورة،‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إفساح‭ ‬المجال‭ ‬لاستخدام‭ ‬الطرق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأجهزة‭ ‬المعنية‭.‬

وبادرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬باتخاذ‭ ‬بعض‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاحترازية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النهج‭ ‬الاستباقي‭ ‬والوقائي‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬لإدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬المدنية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مستجدات‭ ‬وتطورات‭ ‬الموقف‭ ‬الأمني‭ ‬الإقليمي‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للجمهور‭ ‬الكريم‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬وتفهمهم‭ ‬لما‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬مؤقتة،‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسهيل‭ ‬إنجاز‭ ‬أي‭ ‬مهام‭ ‬إدارية‭ ‬أو‭ ‬أمنية‭ ‬عندما‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬ذلك،‭ ‬موضحةً‭ ‬أن‭ ‬كافة‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬ومستمرة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬عملها‭ ‬الاعتيادي‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬المستجدات‭ ‬والمتغيرات‭ ‬وفق‭ ‬الخطط‭ ‬الموضوعة‭ ‬بأعلى‭ ‬درجات‭ ‬الكفاءة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تباعًا،‭ ‬ووفق‭ ‬ما‭ ‬تقتضيه‭ ‬الظروف‭ ‬الطارئة،‭ ‬نشر‭ ‬رسائل‭ ‬وإرشادات‭ ‬توعوية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬والحالات،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬والحسابات‭ ‬الرسمية‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وتطبيق‭ ‬‮«‬حكومتي‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬دعت‭ ‬الوزارة‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬اتباع‭ ‬تعليمات‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬استقاء‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬مصادرها‭ ‬الصحيحة‭ ‬وعدم‭ ‬ترديد‭ ‬الشائعات‭.‬

كلمات دالة

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