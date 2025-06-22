النيابة تنظم محاضرات حول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع نظيرتها بالصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬تناولت‭ ‬المحاضرات‭ ‬عرضاً‭ ‬شاملاً‭ ‬لتجربة‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬القضايا‭ ‬2 , 0‮»‬،‭ ‬والتقنيات‭ ‬الذكية‭ ‬المساندة‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬الأدلة‭ ‬والوثائق‭ ‬واسترجاع‭ ‬القضايا‭ ‬وتقديم‭ ‬التوصيات‭ ‬بشأن‭ ‬الأحكام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التحقيق‭ ‬والتحليل‭ ‬الجنائي‭ ‬والخدمات‭ ‬العدلية‭.‬‮ ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المحاضرات‭ ‬استمراراً‭ ‬لتفعيل‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونظيرتها‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬النيابتين‭ ‬لتدريب‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التكنولوجي‭ ‬لما‭ ‬تمتلكه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬قد‭ ‬التقى‭ ‬الوفد‭ ‬الزائر‭ ‬بمقر‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬هيكلها‭ ‬الإداري‭ ‬والأنظمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬وجهود‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬بنيتها‭ ‬التقنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدراتها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬العمل‭.‬

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