النيابة تنظم محاضرات حول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع نظيرتها بالصين
وقد تناولت المحاضرات عرضاً شاملاً لتجربة الصين في تطوير منظومة النيابة العامة من خلال «نظام إدارة القضايا 2 , 0»، والتقنيات الذكية المساندة في تحليل الأدلة والوثائق واسترجاع القضايا وتقديم التوصيات بشأن الأحكام، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحقيق والتحليل الجنائي والخدمات العدلية.
وتأتي هذه المحاضرات استمراراً لتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة بمملكة البحرين ونظيرتها في جمهورية الصين الشعبية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون المثمر بين النيابتين لتدريب أعضاء النيابة وتنمية قدراتهم خصوصاً في المجال التكنولوجي لما تمتلكه النيابة العامة بجمهورية الصين الشعبية من خبرات كبيرة في هذا المجال.
وكان النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين قد التقى الوفد الزائر بمقر النيابة العامة، حيث اطلع الوفد على هيكلها الإداري والأنظمة الإلكترونية المعمول بها، وجهود النيابة العامة في مجال تطوير بنيتها التقنية لتعزيز قدراتها والارتقاء بجودة وكفاءة العمل.كلمات دالة
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