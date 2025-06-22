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الدوسري يدعو إلى السماح بالبناء على مداخل الوحدات الإسكانية بمدينة سلمان

الدوسري يدعو إلى السماح بالبناء على مداخل الوحدات الإسكانية بمدينة سلمان

2025-06-22 08:02:36
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬محمد‭ ‬القصاص‭:‬

تقدم‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬الدوسري‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الـ‭(‬20‭) ‬للمجلس‭ ‬بمقترح‭ ‬يقضي‭ ‬بالسماح‭ ‬بالبناء‭ ‬على‭ ‬مداخل‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬أسوةً‭ ‬ببعض‭ ‬النماذج‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬فيها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المدخل‭.‬

وأكد‭ ‬الدوسري‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬التفاوت‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬المستفيدين،‭ ‬إذ‭ ‬لوحظ‭ ‬وجود‭ ‬وحدات‭ ‬إسكانية‭ ‬تتضمن‭ ‬مباني‭ ‬في‭ ‬المداخل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تُمنع‭ ‬وحدات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬ذاتها،‭ ‬مما‭ ‬يثير‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬مبدأ‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الحقوق‭ ‬الإسكانية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوحدات‭ ‬الحالية‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬ضيق‭ ‬المساحة،‭ ‬ما‭ ‬يضطر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬التوسعة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المداخل‭ ‬غير‭ ‬المستغلة‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬حلا‭ ‬عمليا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬التوسعة‭ ‬العشوائية‭ ‬أو‭ ‬المخالفة‭.‬

واستعرض‭ ‬الدوسري‭ ‬مبررات‭ ‬المقترح‭ ‬بضيق‭ ‬المساحات‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬ووجود‭ ‬سوابق‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬إسكانية‭ ‬حديثة‭ ‬سُمح‭ ‬فيها‭ ‬بالبناء‭ ‬على‭ ‬المداخل،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقنين‭ ‬استخدام‭ ‬المساحات‭ ‬غير‭ ‬المستغلة‭ ‬ودعم‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬مساكنها‭ ‬دون‭ ‬أعباء‭ ‬مالية‭ ‬مرهقة‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬البناء‭ ‬العشوائي‭ ‬والمخالفات‭ ‬عبر‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التوسعة‭ ‬الرسمية،‭ ‬آملا‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬دراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬تطبيق‭ ‬الاستثناء‭ ‬وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬عمرانية‭ ‬ومعمارية‭ ‬تضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬حاجة‭ ‬المواطنين‭ ‬ومتطلبات‭ ‬التنظيم‭.‬

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