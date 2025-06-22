الدوسري يدعو إلى السماح بالبناء على مداخل الوحدات الإسكانية بمدينة سلمان

الدوسري يدعو إلى السماح بالبناء على مداخل الوحدات الإسكانية بمدينة سلمان
تقدم ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي الشمالية محمد سعد الدوسري في الاجتماع الاعتيادي الـ(20) للمجلس بمقترح يقضي بالسماح بالبناء على مداخل الوحدات الإسكانية في مدينة سلمان، أسوةً ببعض النماذج السابقة التي يوجد فيها بناء على المدخل.
وأكد الدوسري في مداخلته أن المقترح يهدف إلى معالجة التفاوت القائم بين المستفيدين، إذ لوحظ وجود وحدات إسكانية تتضمن مباني في المداخل، في حين تُمنع وحدات أخرى من إجراء التعديلات ذاتها، مما يثير تساؤلات حول مبدأ العدالة في توزيع الحقوق الإسكانية.
وأشار إلى أن الوحدات الحالية تعاني من ضيق المساحة، ما يضطر الكثير من الأسر إلى التفكير في التوسعة، لافتا إلى أن الاستفادة من المداخل غير المستغلة قد يشكل حلا عمليا واقتصاديا من دون اللجوء إلى التوسعة العشوائية أو المخالفة.
واستعرض الدوسري مبررات المقترح بضيق المساحات الداخلية في الوحدات الإسكانية ووجود سوابق في مشاريع إسكانية حديثة سُمح فيها بالبناء على المداخل، إضافة إلى تقنين استخدام المساحات غير المستغلة ودعم الأسر في توسعة مساكنها دون أعباء مالية مرهقة والحد من ظاهرة البناء العشوائي والمخالفات عبر فتح باب التوسعة الرسمية، آملا أن يتم دراسة إمكانية تطبيق الاستثناء وفق ضوابط عمرانية ومعمارية تضمن تحقيق التوازن بين حاجة المواطنين ومتطلبات التنظيم.كلمات دالة
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