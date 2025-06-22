قرينة عاهل البلاد المعظم ترعى حفل تخريج الفوج الثامن عشر في مدرسة الشيخة حصة للبنات
تصوير- عبدالأمير السلاطنة
برعايةٍ كريمةٍ من صاحبةِ السمو الملكيِّ الأميرةِ سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وبحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة أقيم حفلُ تخريجِ الفوجِ الثامن عشر من طالباتِ مدرسةِ الشيخة حصة للبنات.
وسلَّمت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة شهاداتِ الثانويَّة ودبلوم البكالوريا الدولية لخريجاتِ الفوج البالغ عددهن 37 طالبة، وذلك خلال الحفلِ الذي أقيم في قاعةِ المؤتمراتِ بفندق الخليج، بحضورِ جملة من الضيوفِ من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وأولياء الأمور والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدرسة وأعضاء مجلس الإدارة.
وفي كلمةٍ له خلال الحفل، تقدَّم المهندسُ الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس الإدارة بجزيلِ الشكر وعظيمِ الامتنان لصاحبةِ السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله لتفضُّل سموها برعايةِ الحفل، مثمنًا في الوقت ذاته تشريفَ سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة الحفل بحضورها وتكريمها للخريجات ومنحهن الشهادات.
وأشاد المهندسُ الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بجهودِ المدرسة وكلِّ منتسبيها في إدارة العمليَّةِ التعليميَّة والتربويَّة بكلِّ جدارةٍ واقتدار وتقديم أرقى الخدمات في مجال التعليمِ والتعلم والتمهين التربوي ومواكبة المستجدات في المجال، بما يضمن رقي هذ المؤسسةِ التعليميَّة العريقة ويخدم مسيرةَ العلمِ والمعرفةِ واستدامة التعليم في مملكة البحرين.
كما أعرب عن فخرِه بالإنجازاتِ المتميزة التي حققتها المدرسةُ خلال العام الدراسي، بما في ذلك حصولها على تقييم «ممتاز» في مراجعة أداء المدرسة من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب وعدد من الامتيازات التي تمنح للمدارس الخاصة ذات الأداء العالي، إضافةً إلى حصول المدرسة على أعلى درجات التقدير والكفاءة والتميز من فريق الاعتماد الدولي من مجلس المدارس الدولية ( CIS ) ومنظمة الولايات الوسطى الأمريكية ( MSA ).
واختتم المهندسُ الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة كلمته بتهنئةِ الطالبات الخريجات وأولياء الأمور بالنجاحِ الباهر وحصولهن على نتائج متميزة، متمنيًا لهن دوام التوفيقِ والنجاح في رحلتهن القادمة.
وتخلل الحفل عدد من الخطابات والكلمات المؤثرة التي ألقتها المتفوقات من بين الخريجات، والتي زخرت بكثير من عبارات الشكر والوفاء والامتنان للمدرسة، ولاقت استحسانًا واسعًا من قبل الحضور.
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