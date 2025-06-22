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قرينة عاهل البلاد المعظم ترعى حفل تخريج الفوج الثامن عشر في مدرسة الشيخة حصة للبنات

قرينة عاهل البلاد المعظم ترعى حفل تخريج الفوج الثامن عشر في مدرسة الشيخة حصة للبنات

2025-06-22 08:02:23
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) متابعة‭: ‬زينب‭ ‬علي

تصوير‭- ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

برعايةٍ‭ ‬كريمةٍ‭ ‬من‭ ‬صاحبةِ‭ ‬السمو‭ ‬الملكيِّ‭ ‬الأميرةِ‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬حفظها‭ ‬الله،‭ ‬وبحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬أقيم‭ ‬حفلُ‭ ‬تخريجِ‭ ‬الفوجِ‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬طالباتِ‭ ‬مدرسةِ‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬للبنات‭.‬

وسلَّمت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬شهاداتِ‭ ‬الثانويَّة‭ ‬ودبلوم‭ ‬البكالوريا‭ ‬الدولية‭ ‬لخريجاتِ‭ ‬الفوج‭ ‬البالغ‭ ‬عددهن‭ ‬37‭ ‬طالبة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحفلِ‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬قاعةِ‭ ‬المؤتمراتِ‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج،‭ ‬بحضورِ‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الضيوفِ‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والهيئتين‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬بالمدرسة‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭. ‬

وفي‭ ‬كلمةٍ‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬الحفل،‭ ‬تقدَّم‭ ‬المهندسُ‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بجزيلِ‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيمِ‭ ‬الامتنان‭ ‬لصاحبةِ‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬حفظها‭ ‬الله‭ ‬لتفضُّل‭ ‬سموها‭ ‬برعايةِ‭ ‬الحفل،‭ ‬مثمنًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬تشريفَ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬الحفل‭ ‬بحضورها‭ ‬وتكريمها‭ ‬للخريجات‭ ‬ومنحهن‭ ‬الشهادات‭.‬



وأشاد‭ ‬المهندسُ‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجهودِ‭ ‬المدرسة‭ ‬وكلِّ‭ ‬منتسبيها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬العمليَّةِ‭ ‬التعليميَّة‭ ‬والتربويَّة‭ ‬بكلِّ‭ ‬جدارةٍ‭ ‬واقتدار‭ ‬وتقديم‭ ‬أرقى‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليمِ‭ ‬والتعلم‭ ‬والتمهين‭ ‬التربوي‭ ‬ومواكبة‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬المجال،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬رقي‭ ‬هذ‭ ‬المؤسسةِ‭ ‬التعليميَّة‭ ‬العريقة‭ ‬ويخدم‭ ‬مسيرةَ‭ ‬العلمِ‭ ‬والمعرفةِ‭ ‬واستدامة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬فخرِه‭ ‬بالإنجازاتِ‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المدرسةُ‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬‮«‬ممتاز‮»‬‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬أداء‭ ‬المدرسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الامتيازات‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬للمدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬ذات‭ ‬الأداء‭ ‬العالي،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬حصول‭ ‬المدرسة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬التقدير‭ ‬والكفاءة‭ ‬والتميز‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬المدارس‭ ‬الدولية‭ (‬ CIS ‭) ‬ومنظمة‭ ‬الولايات‭ ‬الوسطى‭ ‬الأمريكية‭ (‬ MSA ‭).‬

واختتم‭ ‬المهندسُ‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كلمته‭ ‬بتهنئةِ‭ ‬الطالبات‭ ‬الخريجات‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بالنجاحِ‭ ‬الباهر‭ ‬وحصولهن‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهن‭ ‬دوام‭ ‬التوفيقِ‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬رحلتهن‭ ‬القادمة‭.‬

وتخلل‭ ‬الحفل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخطابات‭ ‬والكلمات‭ ‬المؤثرة‭ ‬التي‭ ‬ألقتها‭ ‬المتفوقات‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الخريجات،‭ ‬والتي‭ ‬زخرت‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬عبارات‭ ‬الشكر‭ ‬والوفاء‭ ‬والامتنان‭ ‬للمدرسة،‭ ‬ولاقت‭ ‬استحسانًا‭ ‬واسعًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحضور‭.‬



كلمات دالة

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