قرينة عاهل البلاد المعظم ترعى حفل تخريج الفوج الثامن عشر في مدرسة الشيخة حصة للبنات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭- ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

برعايةٍ‭ ‬كريمةٍ‭ ‬من‭ ‬صاحبةِ‭ ‬السمو‭ ‬الملكيِّ‭ ‬الأميرةِ‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬حفظها‭ ‬الله،‭ ‬وبحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬أقيم‭ ‬حفلُ‭ ‬تخريجِ‭ ‬الفوجِ‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬طالباتِ‭ ‬مدرسةِ‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬للبنات‭.‬

وسلَّمت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬شهاداتِ‭ ‬الثانويَّة‭ ‬ودبلوم‭ ‬البكالوريا‭ ‬الدولية‭ ‬لخريجاتِ‭ ‬الفوج‭ ‬البالغ‭ ‬عددهن‭ ‬37‭ ‬طالبة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحفلِ‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬قاعةِ‭ ‬المؤتمراتِ‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج،‭ ‬بحضورِ‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الضيوفِ‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والهيئتين‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬بالمدرسة‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭. ‬

وفي‭ ‬كلمةٍ‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬الحفل،‭ ‬تقدَّم‭ ‬المهندسُ‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بجزيلِ‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيمِ‭ ‬الامتنان‭ ‬لصاحبةِ‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬حفظها‭ ‬الله‭ ‬لتفضُّل‭ ‬سموها‭ ‬برعايةِ‭ ‬الحفل،‭ ‬مثمنًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬تشريفَ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬الحفل‭ ‬بحضورها‭ ‬وتكريمها‭ ‬للخريجات‭ ‬ومنحهن‭ ‬الشهادات‭.‬







وأشاد‭ ‬المهندسُ‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجهودِ‭ ‬المدرسة‭ ‬وكلِّ‭ ‬منتسبيها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬العمليَّةِ‭ ‬التعليميَّة‭ ‬والتربويَّة‭ ‬بكلِّ‭ ‬جدارةٍ‭ ‬واقتدار‭ ‬وتقديم‭ ‬أرقى‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليمِ‭ ‬والتعلم‭ ‬والتمهين‭ ‬التربوي‭ ‬ومواكبة‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬المجال،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬رقي‭ ‬هذ‭ ‬المؤسسةِ‭ ‬التعليميَّة‭ ‬العريقة‭ ‬ويخدم‭ ‬مسيرةَ‭ ‬العلمِ‭ ‬والمعرفةِ‭ ‬واستدامة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬فخرِه‭ ‬بالإنجازاتِ‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المدرسةُ‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬‮«‬ممتاز‮»‬‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬أداء‭ ‬المدرسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الامتيازات‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬للمدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬ذات‭ ‬الأداء‭ ‬العالي،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬حصول‭ ‬المدرسة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬التقدير‭ ‬والكفاءة‭ ‬والتميز‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬المدارس‭ ‬الدولية‭ (‬ CIS ‭) ‬ومنظمة‭ ‬الولايات‭ ‬الوسطى‭ ‬الأمريكية‭ (‬ MSA ‭).‬

واختتم‭ ‬المهندسُ‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كلمته‭ ‬بتهنئةِ‭ ‬الطالبات‭ ‬الخريجات‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بالنجاحِ‭ ‬الباهر‭ ‬وحصولهن‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهن‭ ‬دوام‭ ‬التوفيقِ‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬رحلتهن‭ ‬القادمة‭.‬

وتخلل‭ ‬الحفل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخطابات‭ ‬والكلمات‭ ‬المؤثرة‭ ‬التي‭ ‬ألقتها‭ ‬المتفوقات‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الخريجات،‭ ‬والتي‭ ‬زخرت‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬عبارات‭ ‬الشكر‭ ‬والوفاء‭ ‬والامتنان‭ ‬للمدرسة،‭ ‬ولاقت‭ ‬استحسانًا‭ ‬واسعًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحضور‭.‬







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