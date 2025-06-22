أوكرانيا: هجوم كبير بالطائرات المسيرة على كييف

أوكرانيا: هجوم كبير بالطائرات المسيرة على كييف
خبرني - أعلنت السلطات الأوكرانية الاثنين، أن العاصمة كييف تعرضت لـ"هجوم كبير" بالطائرات المسيرة.
وتحدث تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، في بيان عن "هجوم كبير آخر على العاصمة. ربما يكون في عدة موجات من طائرات العدو المسيرة"، متوجها إلى السكان بالقول "ابقوا في الملاجئ ما دام الخطر قائما".
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