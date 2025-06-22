أوكرانيا: هجوم كبير بالطائرات المسيرة على كييف

خبرني - أعلنت السلطات الأوكرانية الاثنين، أن العاصمة كييف تعرضت لـ"هجوم كبير" بالطائرات المسيرة.

وتحدث تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، في بيان عن "هجوم كبير آخر على العاصمة. ربما يكون في عدة موجات من طائرات العدو المسيرة"، متوجها إلى السكان بالقول "ابقوا في الملاجئ ما دام الخطر قائما".