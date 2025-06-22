جلسة طارئة لمجلس الأمن الليلة بشأن إيران

خبرني - يعقد مجلس الأمن الدولي الليلة جلسة طارئة بشأن الضربات الأميركية على إيران، تحت بند جدول الأعمال التهديدات للأمن والسلام الدولي.

وأكدت الأمم المتحدة ان أمينها العام، أنطونيو غوتيريش سيقوم بإلقاء "ملاحظات تمهيدية" في الجلسة، تليها إحاطتين من مساعد الأمين العام لأوروبا وآسيا الوسطى والأميركيتين، ميروسلاف يينتشا، ومن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، راؤول ماريانو غروسي.





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