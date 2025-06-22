مَعْزُوْفَةْ شِعِرْ

بَيْنِهْ وْبَيْن بَرَّاقْ الثِّنَايَا شِبَهْ

مِثِلْ يَوْم أنْسِفْ (الْبَسَّامْ) فَوْق (الْعِقَالْ)

إسْتَهَاضْ وْنِسَفْ هَمِّيْ عَلَى مَنْكِبِهْ

مِنْ تِرِدِّهْ عَنْ احْلامِهْ صِدُوْف اللِّيَالْ

لا بِدَتْ شَمْس بُكْرَهْ لا يِمِسّ شْنِبِهْ

قُمْت يَوْم الْفَخَرْ يُوْخَذْ بِضَرْب السِّلالْ

يَاخِذْ اللّه رُوْحِيْ لا خِذَيْتِهْ هِبِهْ

وْكَانْ يَا حِلْمِيْ الْمَنْشُوْد دُوْنِكْ رِجَالْ

وَانَا سَيْفِيْ مْجَرَّبْ مَا يَبِيْ تَجْرِبِهْ

الأمَانِيْ عَجُوْلِهْ مَا تَبِيْ وِسْع بَالْ

وِاللِّيَالِيْ تِصَرَّمْ وِانْت مَا تِنْتِبِهْ

وِدِّيْ آبِيْع عِمْرِيْ دُوْن سَاعَةْ وِصَالْ

وْلا انْثِنِيْ عَنْ سَرَابْ الْقَيْظ لَيْن أشْربه

ألْقَتْ الْعَيْن دَمْعَتْهَا وَلا الْقَيْت بَالْ

دَامْهَا يَا حَبِيْبِيْ فَـــ.. ارْضِكْ الْمِجْدِبِهْ

إسْكِبْ اللَّى تَبِيْه مْن الرِّضَا وِالدَّلالْ

إلاَّ مَاءْ الْوِجِيْه الْبِيْض لا تَسْكِبِهْ

مَا يِحَيِّرْك عَرِّضْه الْجِفَا وِالزِّوَالْ

وْ مَا يِدَفِّيْك مِنْ عُوْج الضِّلُوْع إحْطِبه

مِنْ مِتَى مَا انْثِنَى رَيَّانْ عُوْدِكْ وْمَالْ

وِاسْتِفَزّ الشِّعُوْر وْحَرَّرْ الْمَوْهِبِهْ

قِلْت لِلنَّاعِسَاتْ الْحُوْر مَا لا يُقَالْ

وْصِرْت شَاعِرْ يِعَزْف الشِّعِرْ مَا يَكْتِبِهْ

كِلّ بَيْت آتِفَرَّدْ بِهْ بِفِكْرَةْ غِفَالْ

أحْزِنْ الطَّرْب مِنِّهْ وِالْحِزِيْن أطْرِبِهْ

الْمِوَاعِيْد زَلَّتْ وِالْوَعَدْ لا يِزَالْ

أحْفِظَهْ مِثِلْ حِفْظ الدَيِّنْ لْمَذْهِبِهْ

لا يِقُوْدِكْ سَرَابِكْ لِلدِّرُوْب الطِّوَالْ

السَّرَابْ يْتَنَحَّى كِلّ مَا تَقْرِبه

مِنْ رُمَى عَاتِقْ الْعَفْرِيْ بْرُمْح الضَّلالْ

مَا دَرَى انْ عَاتِقْ الْعَفْرِيْ يْعَتْق رْقُبه