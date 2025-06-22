تكريم الفائزين بجائزة غانم غباش للقصة القصيرة

MENAFN - Al-Bayan) احتفى اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، السبت، في مسرح هيئة الشارقة للكتاب، بالفائزين في الدورة السادسة عشرة من جائزة غانم غباش للقصة القصيرة لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وشيخة الجابري نائبة رئيس مجلس الإدارة، الأمينة العامة للجائزة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وجمع من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وعبّر الدكتور سلطان العميمي عن اعتزازه بالدورة الحالية من الجائزة وما شهدته من تطور ملحوظ في تجارب المشاركين، مشيداً بجهود لجنة التحكيم التي عملت بحرص ومهنية عالية على تقييم الأعمال المشاركة وفق معايير فنية دقيقة، وقال: ((إن جائزة غانم غباش للقصة القصيرة ليست مجرد احتفاء بفن السرد، بل هي استمرار لنهج ثقافي يكرم الإبداع الحقيقي، ونشيد بالدور الكبير الذي قامت به لجنة التحكيم، وحرصها على الارتقاء بمستوى الجائزة من خلال تقييم واعٍ وشفاف للأعمال، ما يعكس رؤيتنا المستمرة لتكريس جودة الإنتاج الأدبي)).

وأضاف: ((ويسعدنا أن نعلن في هذا الحفل، أن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات سيطلق في السنة القادمة مهرجان الإمارات للقصة القصيرة، وليكون منصة أوسع للاحتفاء بهذا الفن الأصيل، ورافداً داعماً للأصوات السردية الجديدة في الدولة)).

وأكدت شيخة الجابري أن هذه المناسبة تُعد محطة سنوية عزيزة على قلوب جميع المهتمين بالشأن الثقافي، وقالت: ((نحتفي اليوم بالمبدعين الذين تنافسوا وتميّزوا ليكونوا نجوم الدورة السادسة عشرة من جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، التي أطلقها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات تكريماً لرائد من رواد الثقافة والإبداع في وطننا الغالي، الأديب الراحل غانم غباش، الذي ترك إرثاً أدبياً وفكرياً يستحق أن يُحتفى به ويُخلّد)).

60 قصة

وألقت الدكتورة بديعة الهاشمي، عضو لجنة التحكيم كلمة نيابة عن الأديب عبدالحميد أحمد رئيس لجنة تحكيم جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، قالت فيها: ((شهدت هذه الدورة إقبالاً كبيراً من كتّاب القصة القصيرة، إذ بلغ عدد القصص المفردة 60 قصة، وعدد المجموعات القصصية 9 مجموعات، متجاوزة بذلك عدد المشاركات في الدورة السابقة بفرعها الأول، وقد باشرت اللجنة مهامها وعقدت اجتماعاتها بشهر مايو، وذلك لمناقشة الأعمال المشاركة وتقييمها، وفقاً للمعايير والشروط الفنية التي أقرتها أمانة الجائزة واتفقت عليها اللجنة)).

وقام الدكتور سلطان العميمي، إلى جانب شيخة الجابري، بتكريم الفائزين، في أجواء احتفالية تؤكد دعم الاتحاد للمواهب الأدبية وتشجيع الإبداع في مجال القصة القصيرة.

وقد فازت في فئة القصة القصيرة، عبير أحمد الحارثي بالمركز الأول عن قصتها (أبلغ جملة في السوق)، تلتها خولة عوض الكتبي في المركز الثاني عن قصة (غرفة أربعة)، بينما حصل على المركز الثالث طالب غلوم طالب عن قصة (لعبة الجوع).

واستحق التكريم أيضاً أصحاب القصص المنوّه بها وهم: محمد يوسف زينل عن قصته (أفضل العوالم الممكنة)، وشيخة الكويتي عن قصتها (سلّوم المينون) وهند سيف البار عن قصتها (طلب استقالة).

إضافة إلى الفائزين في فئة المجموعة القصصية وهم: عبيد بوملحة عن مجموعته (على كيفك)، والدكتورة لطيفة الحاج عن مجموعتها (ابن الواحة).