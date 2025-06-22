وسائل التواصل الاجتماعي.. سيرة ذاتية رقمية تعكس المواهب

MENAFN - Al-Bayan) لم تعد السيرة الذاتية تقتصر على ملف تعريفي تقليدي، أو وثيقة مطبوعة، بل أصبحت منصات التواصل الاجتماعي، مرآة تعكس اهتمامات الأفراد وشخصياتهم ومهاراتهم، وتحوّلت هذه المنصات إلى مساحة افتراضية، تمكّن الآخرين من التعرّف إلى أصحابها، من خلال ما يشاركونه من محتوى، وأصبحت وسيلة غير رسمية، ولكن فعالة، لبناء حضور مهني واجتماعي يفتح آفاقاً جديدة.

وفي هذا السياق، أجرت ((البيان)) استطلاعاً مع عدد من صُنّاع المحتوى والكتّاب الشباب حول مدى انعكاس حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل على هوياتهم الحقيقية، وما إذا كانت هذه المنصات قد أسهمت في خلق فرص مهنية واجتماعية لهم.

وسيلة للجميع

الكاتب راشد سلطان، والمتخصص في صناعة القهوة، يرى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت انعكاساً مقارباً لواقعنا، حيث يقول: أصبحت اليوم وسيلة يستخدمها الجميع للنجاح، والترويج، ونشر الوعي والثقافة، ومشاركة اللحظات الخاصة. ومن خلال الحسابات الشخصية، يمكن التعرف إلى صاحبها، فهي بمثابة سيرة ذاتية غير رسمية، لأن هذه الوسائل باتت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، في ظل التطور السريع الذي نشهده.

ويشير راشد إلى أن المحتوى المنشور لا يعكس دوماً الواقع الكامل، مضيفاً: نعم، في بعض الأحيان يُظهر المهارات والطموح، لكنه في أحيان أخرى لا يمثل سوى جانب محدد من الشخصية. فهناك الكثير مما لا تبوح به الشاشة، وهو ما أُطلق عليه اسم ((خلف الكواليس)). أما أنا، فأسعى لأن أشارك ما يمثلني فعلاً.

ويتابع: ((من خلال حساباتي على إنستغرام وتيك توك، حصلت على العديد من الفرص المهنية والاجتماعية، وتمكنت من بناء شبكة علاقات واسعة، أصبحت مصدراً للدعم والمشاركة. ومن وجهة نظري، لكل شخص حرية اختيار ما يعكسه ويقدمه للآخرين)).

صورة واقعية

أما صانعة المحتوى مريم المجد، فترى أن ((إنستغرام)) تحوّل إلى سيرة ذاتية رقمية بامتياز، وتقول: ((لم يعد الناس ينتظرون قراءة ملف تعريفي رسمي، بل يكوّنون انطباعهم خلال ثوانٍ من تصفح الحساب. طريقة الكتابة، وطبيعة المنشورات، ونوعية المحتوى، كلها تشكّل صورة مبدئية عن الشخص)).

وتضيف: ((مع ذلك، فإن كثيراً من الحسابات تعرض نسخة محسّنة من أصحابها، أي الصورة التي يرغبون أن يراها الناس، لا الصورة الواقعية. وهنا يكمن التحدي، فوسائل التواصل أصبحت مساحة للعرض، أكثر من كونها مساحة للتعبير، ويجب علينا أن نعي هذا الفرق، حتى لا تصبح هويتنا الرقمية قناعاً نرتديه، وننسى من نكون خلفه)).

وعن تجربتها، تقول: ((ما أنشره يعكس جانباً حقيقياً من شخصيتي، لكنه لا يختصرني بالكامل. أُظهر الشغف والطموح والمشاريع التي أفتخر بها، ولكن هناك الكثير من الجهد والتحديات لا يراها المتابع. فالمحتوى مثل العرض المسرحي، يظهر للناس في صورته النهائية، دون أن يروا البروفات خلف الكواليس)).

وتؤكد أن المحتوى الرقمي كان سبباً في انطلاقتها المهنية، وتردف: ((من خلال المحتوى الذي أقدّمه، وصلتني دعوات من جهات إعلامية وحكومية، وشاركت في مؤتمرات كبرى، وأقمت تعاونات مهنية مميزة. لقد بنيت مساحة تعكس قدراتي، ولما كانت الفرص تبحث عن أشخاص مؤثرين، وجدتني عبر ما أنشر، قبل أن تراني شخصياً. المحتوى الحقيقي كان الجسر الذي عبرت من خلاله إلى عالم الفرص)).

مساحة واسعة

وفي السياق ذاته، تؤمن الكاتبة ساجدة حسين المعلّمي، المتخصصة في كتابة محتوى وسائل التواصل، بأن الإعلام الرقمي قد غيّر الكثير في مفهوم التعبير والفرص، وتقول: ((وسائل التواصل الاجتماعي باتت تحتل مساحة واسعة من حياتنا اليومية، وهي برأيي سلاح ذو حدّين، تحدد نتائجه طريقة استخدامنا له. حين توظَّف بشكل إيجابي، فإنها تتحوّل إلى منصات لعرض الإبداع والمهارات، وهو ما نشهده اليوم لدى العديد من الشباب)).

وترى ساجدة أن صفحات ((إنستغرام)) تحوّلت إلى سير ذاتية رقمية، تعكس الهوية والمواهب، وتضيف: ((ما ننشره يعكس مهاراتنا واهتماماتنا، ولكنه لا يُلزمنا بإظهار الجوانب الشخصية التي نود الاحتفاظ بها لأنفسنا. كل شخص يختار ما يود مشاركته، ومن الخطأ أن يُحكم عليه بناء على ذلك فقط)).

وتختتم: ((بالنسبة لي، ساعدني حسابي على التعريف بنفسي، وبناء اسم في مجال الإعلام الرقمي، والوصول إلى جمهور أوسع، والحصول على فرص مهنية حقيقية. لقد منحني ثقة الآخرين بشكل أسرع، وكان وسيلة لتعزيز حضوري المهني)).