MENAFN - Al-Bayan) نفوذ الصورة الفوتوغرافية قادر على إحياء بعض المناطق المنسية على جغرافيا المكان، لتصبح مزاراتٍ ثقافية ووجهاتٍ سياحية، للصورة القدرة على إعادة تشكيل قوة الجذب البصري لمدينةٍ أو مَعلمٍ ما! هذه حقيقة مُتجسّدة في العديد من الدلائل الدامغة، لكن هذه القوة لها جانب آخر مظلم.. حيث الصورة قادرة على إعادة هندسة مسرح الصورة، بحيث تفرض وعياً جديداً بواقع المكان كما يُراد للمشاهد أن يراه، وليس كما هو في حقيقته!

في تقرير لإندبندنت عربية أعدَّته منى عبدالفتاح، تم تناول نماذج للتلاعب الفوتوغرافي، بعضها قديم مثل صورة الرئيس الأمريكي ((أبراهام لينكولن)) تعود لعام 1860، التي جرى تركيبها من وجه لينكولن وجسد السياسي الجنوبي ((جون كالهون)) لتمنحه هيئة مهيبة ولائقة أكثر! كذلك فعل ((جوزيف ستالين)) حين أمر بحذف خصومه السياسيين من الصور الرسمية، في محوٍ متعمد لتفاصيل الحقيقة، ولا ننسى غلطة مجلة ((ناشيونال جيوغرافيك)) عام 1982 حينما قامت بتحريك الأهرامات في صورة المصور ((غوردون غالين)) لتتناسب مع غلاف المجلة، وهو ما أثار انتقادات واسعة اضطرت المجلة لاحقاً للاعتذار. خلال الحرب السورية، استخدمت جهات إعلامية صوراً مُعدّلة لمدينتي حلب ودمشق تُظهر مشاهد ((إعادة الإعمار)) بأبنية حديثة وحدائق خضراء، على رغم أن الواقع حينها عكس ذلك.

في فلسطين تجري بكثافة عمليات إعادة تدوير الصور من أماكن وأزمنة مختلفة، وتقديمها على أنها آنية! لقد استخدمت بعض وسائل الإعلام، صوراً لغزة تظهرها تعج بالبناء العصري والفنادق، لإظهار أنها ليست ((محاصرة))!

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صورتك شهادة تاريخية.. كُن شاهداً على مصداقيتها وحارساً لها

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي -