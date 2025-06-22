مسرح الطفل في الإمارات.. أنشطة مكثفة ورؤى تتطلع إلى التجديد

MENAFN - Al-Bayan) جهود واضحة وفعاليات متلاحقة تحفل بعروض فنية باهرة على خشبة المسرح في الإمارات، وجمهور من الأطفال ما زالت تسحره روعة الإبداع الذي يتألق من خلاله الفن المسرحي، وعوامل تقنية متسارعة تفرض على صناع هذا اللون الفني مزيداً من التجديد لمواكبة تطورات العصر.

وخلال هذا المشهد، تطرح بعض الأفكار التي تطمح إلى صياغة تصورات مبتكرة، ويسعى أصحابها من ذوي الخبرة المتميزة إلى رسم ملامح جديدة، ورصد مشروعات مدروسة تضمن استمرار العروض الإبداعية بجودتها الفريدة، وتعزز تواصل المتلقي الصغير مع العناصر التي ينهض بها ((أبو الفنون)).

إقبال متزايد

الفنان المسرحي مرعي الحليان، أكد لـ ((البيان))، أن مسرح الطفل الإماراتي هو النشاط المسرحي الأعظم حظاً من حيث الإقبال الجماهيري المتزايد، مشيراً إلى البدايات التي انطلق منها مسرح الطفل وأسست على مبدأ الاقتراب من الجمهور بمخاطبة ذائقة الطفل وتحفيز خياله.

وقال الحليان: ((شكلت العروض التي أنتجتها الفرق المسرحية قاعدة جماهيرية عريضة، وأصبح الأطفال وأهاليهم يقبلون عليها، ووطدت هذه العروض علاقتها بإدارة الأنشطة التربوية في وزارة التربية والتعليم، ما أنتج حضوراً واسعاً من طلبة المدارس)). ولفت إلى أن مسرح الطفل في الإمارات يشكل تجربة فنية فريدة في علاقتها بالجمهور مقارنة بعروض المهرجانات النخبوية المعقّدة التي تسببت في نفوره.

وأوضح أن مسرح الطفل أسس محتواه على مراعاة العادات والتقاليد وغرس القيم الفاضلة، ولم يتأثر بالإسفاف والطرح المتدني كما في عروض المسرح التجاري، مضيفاً: ((يجب الانتباه إلى أي مرحلة عمرية يتوجه موضوع النص المسرحي، وبناء حبكة جاذبة؛ فالطفل لا يفضل السرديات الحوارية المطولة، وإنما ينجذب للمشهدية المتحركة القادرة على خلق التفاعل)).

ولفت إلى أن الطفل المتلقي لـماح وذكي ويمتلك قدرة على التأويل، وأن هذا يستدعي من المسرحي أن يتحلى بصفة التربوي الفاضل، وأن يصوغ الكاتب نصه بصورة لا تجعله يصل مغايراً في الفهم عن مضمونه، موضحاً أن مستقبل مسرح الطفل قائم على حراك الفرق المسرحية وجدية إدارتها، وتكثيف العروض المسرحية على مدى العام، لا أن تكون رهينة أجندات المهرجانات التي تولد وتموت في أسبوع واحد؛ فصناعة المسرح ليست مرتبطة بالسباقات المهرجانية، وإنما هي دور الفرق التي عليها أن تفعل الحراك الفني وتوظفه لخدمة الجمهور.

تجارب جيدة

من جانبه، رأى الفنان المسرحي غانم ناصر أن الأعمال المسرحية الموجهة إلى الأطفال في الإمارات لم تستطع أن تشكل عنصر جذب لهذه الفئة العمرية الصغيرة في ظل الطفرة الإلكترونية التي نشهدها جميعاً، موضحاً أن السبب في ذلك يرجع في الأساس إلى أننا لا نلجأ إلى المسرحيات الغنائية أو الراقصة التي تستهوي ميول الطفل.

وأكد ناصر أن هناك بعض التجارب الجيدة جداً في هذا المجال التي تستحق الإشادة ولا يمكن إنكارها، ولكن ما يلاحظ على مسرحيات الأطفال بصورة عامة أنها تأخذ غالباً منحى الثرثرة الزائدة، لافتاً إلى أن هذا ما لا يتقبله الطفل الذي اعتاد أن يشاهد محتوى كاملاً في المواقع الإلكترونية لا يتجاوز خمس أو عشر دقائق فقط ويحقق له المتعة والتشويق.

وكشف عن السمات الفنية التي ينبغي أن تتوافر في النصوص المسرحية الموجهة إلى الأطفال، مبيناً أهمية مراعاة الجوانب الإبداعية المتعلقة بالقصة والحبكة الدرامية، والشخصيات التي يشترط فيها أن تكون مستوحاة من واقع الطفل الذي يعيشه الآن، وليس من واقع غريب عنه لا يشاهده ولا يعرفه.

وفيما يتعلق برؤيته لمستقبل مسرح الطفل عموماً في الإمارات، قال: ((نحتاج إلى الكثير من النجاحات والتطورات بالنسبة إلى مسرح الطفل، وأن نشاهد تجارب الآخرين مثل مسرحيات الحملي في الكويت التي أعتقد أنها تجربة جديرة بأن نأخذ منها ونستفيد)). ودعا إلى ضرورة التجديد في مجال مسرح الطفل، والتعلم من الأفكار الناجحة، وعدم الإصرار على تكرار التجارب غير المجدية.