جوارديولا: الفوز بالبطولة لن يعوض موسم سيتي المخيب للآمال

جوارديولا: الفوز بالبطولة لن يعوض موسم سيتي المخيب للآمال
وقال جوارديولا: قلت مرات عدة إن الموسم لم يكن جيداً، الفوز بكأس العالم للأندية لن يغير ذلك، لكن تفكيري في الوقت الحالي لا يتعلق بالفوز باللقب. يمكننا تمديد فترة وجودنا هنا وبالبقاء لفترة أطول. وأضاف الإسباني جوارديولا: نحن هنا الآن وأريد أن نقوم بأفضل ما لدينا، أريد أن استمتع باللحظة التي نقضيها هنا لأنها تأتي مرة واحدة كل أربع سنوات، وأريد الوصول إلى المراحل المتقدمة من البطولة.
وقاد جوارديولا، الذي فاز كمدرب بكأس العالم للأندية أربع مرات، مانشستر سيتي للفوز بلقبه العالمي الأول في عام 2023، قبل أن يتم تجديد البطولة لتصبح مسابقة تضم 32 فريقاً تقام مرة كل أربع سنوات. ولدى سيتي، الذي فاز 2 - صفر على الوداد المغربي في مستهل مشواره بالبطولة، فرصة للتأهل إلى دور 16 إذا فاز على العين الذي خسر 5 - صفر أمام يوفنتوس الإيطالي في مباراته الأولى.
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