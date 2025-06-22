جوارديولا: الفوز بالبطولة لن يعوض موسم سيتي المخيب للآمال

MENAFN - Al-Bayan) أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن تحقيق لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم مرة أخرى لن يعوض الموسم المخيب للآمال الذي عاشه الفريق في 2024 - 2025، وفشل مانشسر سيتي في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة توالياً واكتفى بتحقيق المركز الثالث، كما أخفق أيضاً في الوصول إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، إذ خرج أمام ريال مدريد في الدور الفاصل المؤهل لمرحلة خروج المغلوب بالبطولة القارية.

وقال جوارديولا: قلت مرات عدة إن الموسم لم يكن جيداً، الفوز بكأس العالم للأندية لن يغير ذلك، لكن تفكيري في الوقت الحالي لا يتعلق بالفوز باللقب. يمكننا تمديد فترة وجودنا هنا وبالبقاء لفترة أطول. وأضاف الإسباني جوارديولا: نحن هنا الآن وأريد أن نقوم بأفضل ما لدينا، أريد أن استمتع باللحظة التي نقضيها هنا لأنها تأتي مرة واحدة كل أربع سنوات، وأريد الوصول إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

وقاد جوارديولا، الذي فاز كمدرب بكأس العالم للأندية أربع مرات، مانشستر سيتي للفوز بلقبه العالمي الأول في عام 2023، قبل أن يتم تجديد البطولة لتصبح مسابقة تضم 32 فريقاً تقام مرة كل أربع سنوات. ولدى سيتي، الذي فاز 2 - صفر على الوداد المغربي في مستهل مشواره بالبطولة، فرصة للتأهل إلى دور 16 إذا فاز على العين الذي خسر 5 - صفر أمام يوفنتوس الإيطالي في مباراته الأولى.