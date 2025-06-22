الأهلي المصري يواجه بورتو وينتظر هدية بالميراس وإنتر ميامي

MENAFN - Al-Bayan) لا يزال الأهلي المصري صاحب ثاني أكبر عدد من الانتصارات في كأس العالم للأندية بكرة القدم، يبحث عن فوزه الأول في مونديال الولايات المتحدة، وسيكون أمام فرصة أخيرة ومعقّدة لتحقيق ذلك وبلوغ ثمن النهائي عندما يواجه بورتو البرتغالي اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. بعد تعادله السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي وخسارته أمام بالميراس البرازيلي 0 - 2، يجد الأهلي مصيره معلقاً بمباراة الفريق الأمريكي وبالميراس، إذ أنه مهدد بالخروج خالي الوفاض حتى في حال فوزه.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز وخسارة إنتر ميامي، والتفوّق على الأخير بفارق الأهداف، وفي حال تعادلهما بفارق الأهداف، يحتاج إلى التفوق عليه بعدد الأهداف المسجلة، ولا يمكن للأهلي أن يتأهل في حال فوز إنتر ميامي، إذ أن فارق المواجهات المباشرة يصب في مصلحة بالميراس الذي تغلب على الفريق المصري في الجولة الثانية.

وستكون هذه ثالث مواجهة بين الأهلي وفريق أوروبي، علماً أنه خسر المواجهتين السابقتين في المسابقة أمام بايرن ميونيخ الألماني ((0 - 2)) في نصف نهائي 2020 في قطر وريال مدريد الأسباني ((1 - 4)) في الدور ذاته في 2022 في المغرب.

ولن تكون الأمور سهلة أمام بورتو الذي يعلم مدربه الأرجنتيني مارتين أنسيلمي أن مصيره بات مهدداً، ويُمكن أن يُقال من قبل المدرب السابق والرئيس الحالي أندريه فيلاش - بواش.

وكحال الأهلي، يحتاج الفريق البرتغالي إلى الفوز وخسارة بالميراس كونه سقط أمام إنتر ميامي ((1 - 2))، بالإضافة إلى فارق أهداف لمصلحته.

وفي المجموعة عينها، يعلم إنتر ميامي وبالميراس أن باستطاعتهما التأهل معاً بحل التعادل، لكن الصراع يبقى حاضراً على المركز الأول أيضاً، وسيمنح التعادل بالميراس الصدارة ومواجهة ثاني المجموعة الثانية، فيما يحتاج فريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفوز لضمانها.

وحمل الهدف من ركلة حرة مباشرة في المباراة الماضية أمام بورتو، الرقم 50 لميسي، المتوّج بلقب كأس العالم 2022، في 61 مباراة بقميص إنتر ميامي ضمن مختلف المسابقات.

وفي المجموعة الثانية، يتوجّب على سان جرمان الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي على ملعبه لومين فيلد، إذا ما أراد ضمان التأهل إلى ثمن النهائي وتفادي خروج مبكر سيكون محرجاً لبطل أوروبا. وتلقى سان جرمان خسارة مفاجئة أمام بوتافوغو البرازيلي ((0 - 1)) في الجولة الثانية بعدما أمطر شباك أتلتيكو مدريد الأسباني برباعية نظيفة في المباراة الافتتاحية. ويبدو أن مواجهة اليوم سهلة لفريق المدرب الأسباني لويس إنريكي، رغم أن بعض لاعبيه يعانون من الإرهاق البدني، وتلقى إنريكي خبراً ساراً بعودة مهاجمه الدولي عثمان ديمبلي إلى التمارين الجماعية، لكنه قد لا يكون جاهزاً للبدء أساسياً.

ويحتاج أتلتيكو مدريد إلى الفوز على بوتافوغو على ملعب روز بول ستاديوم في لوس أنجليس وتعثر سان جرمان حتى يتأهل كمتصدر للمجموعة، لكنه يملك فرصة التأهل ثانياً إذا فاز بفارق أهداف مع فوز الفريق الفرنسي، أو في حال تعادله وسقوط سان جرمان. ويستعيد أتلتيكو خدمات مدافعه الفرنسي كليمان لانغليه بعد طرده في المباراة الأولى.