الإسباني ألكاراس يستعد لويمبلدون بحصد لقب دورة كوينز

MENAFN - Al-Bayan) توّج الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً بلقبه الثالث توالياً والخامس هذا الموسم والثاني في دورة كوينز العشبية الإنجليزية في كرة التنس ((500 نقطة))، وذلك بفوزه الصعب على التشيكي ييري ليهيتشكا، أمس في النهائي، ليتحضر بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون حيث فاز باللقب في العامين الماضيين.

وبثأره من ليهيتشكا الذي أقصاه هذا العام من ربع نهائي دورة الدوحة، عزز ألكاراس أطول سلسلة انتصارات في مسيرته بعدما حقق فوزه الثامن عشر توالياً، امتداداً من دورة روما لماسترز الألف نقطة وبطولة رولان غاروس اللتين أحرز لقبيهما على حساب الإيطالي يانيك سينر الأول عالمياً، حتى كوينز.

وبات ألكاراس الذي يتحضر للدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون المقررة بين 30 يونيو و13 يوليو، ثاني إسباني يحرز لقب دورة كوينز مرتين الأولى عام 2023 بعد فيليسيانو لوبيس الذي توّج بها عامي 2017 و2019، رافعاً رصيده لهذا الموسم إلى خمسة ألقاب وإلى 21 في مسيرته الشابة.

وبات الإسباني خامس لاعب فقط يفوز بأربعة ألقاب أو أكثر على الملاعب العشبية ((كوينز 2023 و2025 وويمبلدون 2023 و2024)) بعد الصربي ديوكوفيتش والإيطالي ماتيو بيريتيني والأمريكي تايلور فريتس والفرنسي نيكولا ماهو.