الإسباني ألكاراس يستعد لويمبلدون بحصد لقب دورة كوينز

الإسباني ألكاراس يستعد لويمبلدون بحصد لقب دورة كوينز
وبثأره من ليهيتشكا الذي أقصاه هذا العام من ربع نهائي دورة الدوحة، عزز ألكاراس أطول سلسلة انتصارات في مسيرته بعدما حقق فوزه الثامن عشر توالياً، امتداداً من دورة روما لماسترز الألف نقطة وبطولة رولان غاروس اللتين أحرز لقبيهما على حساب الإيطالي يانيك سينر الأول عالمياً، حتى كوينز.
وبات ألكاراس الذي يتحضر للدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون المقررة بين 30 يونيو و13 يوليو، ثاني إسباني يحرز لقب دورة كوينز مرتين الأولى عام 2023 بعد فيليسيانو لوبيس الذي توّج بها عامي 2017 و2019، رافعاً رصيده لهذا الموسم إلى خمسة ألقاب وإلى 21 في مسيرته الشابة.
وبات الإسباني خامس لاعب فقط يفوز بأربعة ألقاب أو أكثر على الملاعب العشبية ((كوينز 2023 و2025 وويمبلدون 2023 و2024)) بعد الصربي ديوكوفيتش والإيطالي ماتيو بيريتيني والأمريكي تايلور فريتس والفرنسي نيكولا ماهو.
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