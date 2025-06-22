الألماني هارتنشتاين يتطلع لحصد لقب الـ "NBA" مع ثاندر

الألماني هارتنشتاين يتطلع لحصد لقب الـ "NBA" مع ثاندر
وأضاف هارتنشتاين: ((أعتقد أن مسيرتي الاحترافية بأكملها بمثابة المباراة السابعة الحاسمة، وأضاف: قد يبدو الأمر غريباً، لكن ربما كنت أكثر توتراً قبل بدء معسكر التدريب أكثر مما أنا عليه الآن، كان ذلك هو الوقت الذي كنت أقاتل فيه بهدوء، من أجل مسيرتي، في تلك اللحظات التي لا تفهم فيها الوضع، تساعدك الآن على تجاوز ما أمر به الآن)).
ويخوض نجم كرة السلة الأمريكي الألماني إسياه هارتنشتاين البالغ من العمر 27 عاماً موسمه السابع في الدوري الأمريكي للمحترفين، ولم يثبت نفسه إلا منذ العام الماضي، بعد موسم قوي مع نيويورك نيكس، قبل أن ينتقل إلى ثاندر بعقد لمدة ثلاث سنوات مقابل 87 مليون دولار.
وأكد الألماني إسياه هارتنشتاين: ((الفوز باللقب كان هدفاً بكل تأكيد، يسعى المرء لبذل قصارى جهده للوصول إلى هذه اللحظة، ونحن مستعدون للانطلاق)).
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الأردن يحذر من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة
الساير وتويوتا تطلقان أول لاند كروزر هايبرد في الكويت
حديث الملك إلى السلطات.. لا تأجيج للصِّراع الإقليمي ولا تشكيك بمواقف الأردن
نتنياهو: أشكر الرئيس ترمب والقوة تأتي بالسلام
وزارة النقل تطلق خط إربد عمّان على محورين رئيسيين
جيش الاحتلال الإسرائيلي: تدمير صواريخ خرمشهر الإيرانية قبل إطلاقها