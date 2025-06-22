الألماني هارتنشتاين يتطلع لحصد لقب الـ "NBA" مع ثاندر

MENAFN - Al-Bayan) قال نجم كرة السلة الأمريكي الألماني إسياه هارتنشتاين لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر إنه مستعد تماماً لضغط المباراة السابعة الحاسمة في نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ((NBA))، بالنظر إلى الجهد الذي بذله في بداية مسيرته، وتعادل ثاندر مع إنديانا بيسرز بنتيجة 3 /3 قبل المباراة الحاسمة التي تقام في فجر اليوم في أوكلاهوما سيتي.

وأضاف هارتنشتاين: ((أعتقد أن مسيرتي الاحترافية بأكملها بمثابة المباراة السابعة الحاسمة، وأضاف: قد يبدو الأمر غريباً، لكن ربما كنت أكثر توتراً قبل بدء معسكر التدريب أكثر مما أنا عليه الآن، كان ذلك هو الوقت الذي كنت أقاتل فيه بهدوء، من أجل مسيرتي، في تلك اللحظات التي لا تفهم فيها الوضع، تساعدك الآن على تجاوز ما أمر به الآن)).

ويخوض نجم كرة السلة الأمريكي الألماني إسياه هارتنشتاين البالغ من العمر 27 عاماً موسمه السابع في الدوري الأمريكي للمحترفين، ولم يثبت نفسه إلا منذ العام الماضي، بعد موسم قوي مع نيويورك نيكس، قبل أن ينتقل إلى ثاندر بعقد لمدة ثلاث سنوات مقابل 87 مليون دولار.

وأكد الألماني إسياه هارتنشتاين: ((الفوز باللقب كان هدفاً بكل تأكيد، يسعى المرء لبذل قصارى جهده للوصول إلى هذه اللحظة، ونحن مستعدون للانطلاق)).