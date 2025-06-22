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الجامعة العربية تُحذر من عواقب التصعيد في المنطقة

الجامعة العربية تُحذر من عواقب التصعيد في المنطقة

2025-06-22 10:08:00
(MENAFN- Al-Bayan) "> أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة على خلفية الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، مشددة على رفضها لأي أعمال عسكرية تمس سيادة الدول.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة، في بيان صادر اليوم، أن التصعيد الراهن من شأنه أن يُدخل المنطقة في دوامة جديدة من العنف والتوتر، ستكون لها عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ودعت الجامعة العربية جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن الانجرار إلى مسارات التصعيد، مؤكدة أن الحلول الدبلوماسية تبقى السبيل الوحيد لمعالجة القضايا الخلافية.

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