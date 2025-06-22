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العراق يدين استهداف منشآت نووية داخل إيران

العراق يدين استهداف منشآت نووية داخل إيران

2025-06-22 10:08:00
(MENAFN- Al-Bayan) ">

أعرب العراق اليوم عن بالغ قلقه وإدانته استهداف منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، وأكد أن هذا التصعيد العسكري يُمثّل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط، ويعرّض الاستقرار الإقليمي لمخاطر جسيمة.

وقال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان له إن"العراق يؤكد رفضه المبدئي لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، ويدعو إلى احترام سيادة الدول، وعدم استهداف منشآتها الحيوية، خاصة تلك التي تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُستخدم للأغراض السلمية".

وأضاف أن"العراق يشدد على أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تكون بديلًا عن الحوار والدبلوماسية، وأن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد خطير ستكون له عواقب تتجاوز حدود أي دولة، وتمسّ استقرار المنطقة والعالم".

وأشار العوادي، إلى أن العراق يدعو، من منطلق مسؤوليته إزاء السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى التهدئة الفورية، وفتح قنوات دبلوماسية عاجلة لاحتواء الموقف، والعمل على نزع فتيل الأزمة، بما يضمن الأمن المشترك ويحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

MENAFN22062025000110011019ID1109706686

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