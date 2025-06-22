البرلمان العربي يحذر من تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط

البرلمان العربي يحذر من تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط
أدان البرلمان العربي الهجمات العسكرية الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرًا من تداعيات التصعيد الجاري على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من توترات متزايدة ولا تحتمل المزيد من التصعيد.
وأكد البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم- أن القوى الفاعلة في المجتمع الدولي يجب أن تقود الجهود التي تدعو إلى الحلول الدبلوماسية للأزمات القائمة كافة وليس العكس، مطالبًا باحترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى احترام سيادة الدول وعدم الاعتداء عليها.
وحذر البرلمان العربي من أن هذه الاعتداءات لن تؤدي إلا إلى تأجيج النزاعات، وجرّ المنطقة إلى مزيد من الفوضى، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط للوقف الفوري لهذا التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو حافة الهاوية.
وجدد البرلمان العربي تأكيده على رفضه التام لاستخدام القوة العسكرية وسيلة لحل النزاعات، ودعوته الدائمة للحلول السياسية والمسارات الدبلوماسية كونها السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
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