البرلمان العربي يحذر من تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط

أدان البرلمان العربي الهجمات العسكرية الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرًا من تداعيات التصعيد الجاري على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من توترات متزايدة ولا تحتمل المزيد من التصعيد.

وأكد البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم- أن القوى الفاعلة في المجتمع الدولي يجب أن تقود الجهود التي تدعو إلى الحلول الدبلوماسية للأزمات القائمة كافة وليس العكس، مطالبًا باحترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى احترام سيادة الدول وعدم الاعتداء عليها.

وحذر البرلمان العربي من أن هذه الاعتداءات لن تؤدي إلا إلى تأجيج النزاعات، وجرّ المنطقة إلى مزيد من الفوضى، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط للوقف الفوري لهذا التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو حافة الهاوية.

وجدد البرلمان العربي تأكيده على رفضه التام لاستخدام القوة العسكرية وسيلة لحل النزاعات، ودعوته الدائمة للحلول السياسية والمسارات الدبلوماسية كونها السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.