فرنسا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية لمواقع نووية إيرانية

أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الليلة الماضية واستهدفت ثلاث منشآت تابعة للبرنامج النووي الإيراني وأكدت عدم مشاركتها في تلك العمليات العسكرية ولا التخطيط لها.

وشددت فرنسا في - بيان صادر عن جان-نوييل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية - على ضرورة تجنب أي تصعيد إضافي من شأنه أن يؤدي إلى توسّع رقعة التوتر في المنطقة، داعية الأطراف كافة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

وقال الوزير الفرنسي إنه : "في هذا السياق، تظل أولويتنا القصوى ضمان أمن موظفينا ومواطنينا، إضافة إلى حماية مصالحنا وشركائنا في المنطقة”.

وأكدت فرنسا في بيانها مجددا موقفها الثابت والرافض لحصول إيران على السلاح النووي، مشيرة إلى أن الحل الدائم لهذه الأزمة لا يمكن أن يكون إلا من خلال مسار تفاوضي، تحت مظلة معاهدة عدم الانتشار النووي.

وأضاف بارو: "فرنسا لا تزال على استعداد كامل للمساهمة في أي حل دبلوماسي، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، بما يضمن الاستقرار ويحول دون أي سباق تسلح نووي في المنطقة” .

ورحبت باريس بتصريح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أعلنت في تقييم أولي عدم رصد أي مستويات مرتفعة من الإشعاع في المواقع المستهدفة حتى الآن.