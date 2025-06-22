فرنسا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية لمواقع نووية إيرانية

فرنسا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية لمواقع نووية إيرانية
أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الليلة الماضية واستهدفت ثلاث منشآت تابعة للبرنامج النووي الإيراني وأكدت عدم مشاركتها في تلك العمليات العسكرية ولا التخطيط لها.
وشددت فرنسا في - بيان صادر عن جان-نوييل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية - على ضرورة تجنب أي تصعيد إضافي من شأنه أن يؤدي إلى توسّع رقعة التوتر في المنطقة، داعية الأطراف كافة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.
وقال الوزير الفرنسي إنه : "في هذا السياق، تظل أولويتنا القصوى ضمان أمن موظفينا ومواطنينا، إضافة إلى حماية مصالحنا وشركائنا في المنطقة”.
وأكدت فرنسا في بيانها مجددا موقفها الثابت والرافض لحصول إيران على السلاح النووي، مشيرة إلى أن الحل الدائم لهذه الأزمة لا يمكن أن يكون إلا من خلال مسار تفاوضي، تحت مظلة معاهدة عدم الانتشار النووي.
وأضاف بارو: "فرنسا لا تزال على استعداد كامل للمساهمة في أي حل دبلوماسي، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، بما يضمن الاستقرار ويحول دون أي سباق تسلح نووي في المنطقة” .
ورحبت باريس بتصريح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أعلنت في تقييم أولي عدم رصد أي مستويات مرتفعة من الإشعاع في المواقع المستهدفة حتى الآن.
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