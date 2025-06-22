خمسة شهداء وعدد من المصابين في استهداف الاحتلال لمناطق وسط قطاع غزة وشماله

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN– استُشهد خمسة مواطنين وأُصيب عدد آخر، بينهم طفل وطفلة، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، حيث وصلت جثامين الشهداء أشلاءً إلى مستشفى العودة في النصيرات، بالإضافة إلى استهداف آخر طال منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وفي تصعيد خطير، قصفت طائرات الاحتلال "تكية" يتجمع حولها مئات المواطنين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوبي القطاع، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 29 شهيداً، بينهم 6 مواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت المصادر الطبية أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 55,959 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. كما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى 131,242 مصاباً، في وقت لا تزال فيه جثامين عدد من الضحايا تحت أنقاض المباني المدمرة، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف.