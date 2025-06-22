خمسة شهداء وعدد من المصابين في استهداف الاحتلال لمناطق وسط قطاع غزة وشماله
وفي تصعيد خطير، قصفت طائرات الاحتلال "تكية" يتجمع حولها مئات المواطنين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوبي القطاع، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 29 شهيداً، بينهم 6 مواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت المصادر الطبية أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 55,959 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. كما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى 131,242 مصاباً، في وقت لا تزال فيه جثامين عدد من الضحايا تحت أنقاض المباني المدمرة، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
واشنطن بوست رصد 16 شاحنة بضائع قرب منشأة فوردو قبل يومين من الضربة الأميركية
شركة "كيرنو إنتربرايسز" تنطلق في حقبة جديدة من النمو مع كريستوفر ر. كاسويل في منصب الرئيس التنفيذي
إسرائيل تعلن قتل ثلاثة قياديين في الحرس الثوري الإيراني مع تواصل الحرب
الساير وتويوتا تطلقان أول لاند كروزر هايبرد في الكويت
نتنياهو: أشكر الرئيس ترمب والقوة تأتي بالسلام
إسرائيل تهاجم مخزن نفط وموقعا نوويا في طهران وإيران تسقط مسيّرات