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التربية: في حال تزامن موعد امتحان التوجيهي مع عطلة رسمية يبقى الامتحان في موعده

التربية: في حال تزامن موعد امتحان التوجيهي مع عطلة رسمية يبقى الامتحان في موعده

2025-06-22 10:07:34
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أكدت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي، أنه في حال تزامن موعد أي امتحان من امتحانات الثانوية العامة مع عطلة ذكرى رأس السنة الهجرية، فإن الامتحان يبقى في موعده المقرر.

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