إيران تتوعد بالرد: العدوان الأميركي نسف الدبلوماسية وخرق خطير لميثاق الأمم المتحدة

MENAFN - Palestine News Network ) طهران -PNN- اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أن العدوان الأميركي الأخير على بلاده لا يقتصر على استهداف منشآت حيوية، بل يُعدّ "اغتيالًا صريحًا للقانون الدولي" وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم العالمي، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وتفتح الباب أمام شريعة الغاب في العلاقات الدولية.

وشدّد عراقتشي، في تصريحات من العاصمة التركية أنقرة، على أن طهران تحتفظ بحق الرد الكامل وستستخدم كافة إمكاناتها للدفاع عن سيادتها وشعبها، قائلاً: "لن نعلن مسبقاً عن طبيعة الرد، لكننا نمتلك خيارات واسعة".

واتهم الوزير الإيراني الولايات المتحدة بإشعال فتيل التصعيد، داعياً الدول والمنظمات الدولية إلى إدانة هذا الخرق الخطير للقانون الدولي، ومحمّلاً واشنطن مسؤولية تدهور الأوضاع الإقليمية.

وأكد عراقتشي أن الدعوات الغربية لعودة إيران إلى المسار الدبلوماسي "تفتقر للمنطق" بعد استهداف منشآتها النووية في نطنز وفوردو وأصفهان، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة و(إسرائيل) قضتا على أي فرصة للدبلوماسية". وأضاف: "لا أعرف ما تبقى من مساحة للحديث عن الحلول السلمية بعد هذا القصف".

وانتقد عراقتشي ازدواجية المعايير الغربية، معتبراً أن "الكيان الصهيوني ينفذ المهام القذرة نيابة عن بعض العواصم، التي تسارع لاحقاً لتبرير أفعاله".

واستنكر وزير الخارجية الإيراني عجز المنظومة الدولية عن حماية الدول الملتزمة بالقانون، قائلاً: "رغم التزامنا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تعرضنا لهجمات مباشرة من دول نووية، وهذا يثبت فشل المعاهدة في ضمان أمن أعضائها".

ودعا عراقتشي مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تحمّل مسؤولياته، وإدانة هذا الانتهاك الصريح لمبادئ القانون الدولي.

وكشف عراقتشي عن توجهه إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفاً روسيا بـ"الشريك الاستراتيجي"، ومشيراً إلى مشاورات "جدية" مرتقبة. كما أشار إلى لقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أبدى استعداده إلى جانب قادة إقليميين آخرين للوساطة لوقف العدوان.

وفي ختام كلمته، أكد عراقتشي أن القوات المسلحة الإيرانية على "أتم الجاهزية" للدفاع عن البلاد، قائلاً: "سنواصل الدفاع عن وطننا، ولن نسمح بتحويل القانون الدولي إلى مجرد حبر على ورق".