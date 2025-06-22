وزير الدفاع الأميركي: دمرنا البرنامج النووي الإيراني بالكامل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن -PNN- أكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، في مؤتمر صحفي، يوم الأحد، في مقر البنتاغون، أن الضربات التي نفذتها القوات الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية كانت "دقيقة ومباشرة وحققت نجاحا مذهلا"، مشددا على أن "البرنامج النووي الإيراني قد تم تدميره بالكامل".

وقال الوزير الأميركي، إن العملية العسكرية التي استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية، وهي فوردو، نطنز، وأصفهان، جاءت بعد "أشهر من التخطيط الدقيق"، وتم تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات الجوية والبحرية، مضيفا: "نفذنا ضربة قاضية على إيران، وطموحاتها النووية انتهت تماما الآن".

وحذّر وزير الدفاع الأميركي، من أي محاولة إيرانية للرد على الهجوم، مؤكدا أن أي عمل انتقامي سيُقابل برد أميركي أشد قوة وأكثر حسما، وقال:"الرسالة واضحة: لا تسامح مع أي تهديد لأمن الولايات المتحدة أو حلفائنا، وعلى إيران أن تفهم أن زمن المجاملة قد انتهى".

وفي لهجة تعكس سياسة الإدارة الأميركية بقيادة ترامب ، قال وزير الدفاع الأميركي: "الرئيس ترامب يؤمن بالسلام عبر القوة، وما جرى اليوم هو ترجمة عملية لهذا المبدأ.. مطامع إيران نُسفت ودُمّرت".

وأضاف: "عندما يتحدث الرئيس، يجب على العالم أن يُنصت. لقد أوفى بوعده بحماية أميركا ومنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي".

وأوضح هيغسيث أن الخطة التي أفضت إلى الضربات الجوية استغرقت أشهرا من التحضير والتنسيق بين أجهزة الاستخبارات والقيادة المركزية الأميركية، مشيرا إلى أن الضربات جرت بدقة متناهية ودون تسجيل خسائر في صفوف المدنيين.

في ختام تصريحاته، أشار وزير الدفاع إلى أن واشنطن لا تسعى إلى حرب شاملة مع إيران، لكنها لن تتردد في استخدام القوة إذا اقتضى الأمر، داعيا طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

"الباب مفتوح أمام السلام، لكن بشروط واضحة... وعلى إيران أن تسلك هذا الطريق إذا أرادت مستقبلا آمنا لشعبها".