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الجزائر.. وفاة 3 مشجعين في حادث سقوط من مدرجات

الجزائر.. وفاة 3 مشجعين في حادث سقوط من مدرجات

2025-06-22 10:07:33
(MENAFN- Palestine News Network ) أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأحد، ارتفاع حصيلة حادث سقوط عدد من مشجعي فريق مولودية الجزائر من مدرجات ملعب "5 جويلية "بالجزائر العاصمة، إلى ثلاث وفيات وإصابة 81 غادر أغلبهم المستشفيات.

وكانت الحماية المدنية أحصت،مساء السبت، وفاة واحدة و11 مصابا.

وجاء في بيان وزارة الصحة "استقبل المستشفى الجامعي بني مسوس 38 مصابا، فيما سُجلت ثلاث وفيات. كما استقبل مستشفى بن عكنون 27 مصابا، في حين استقبل مستشفى باب الواد 16 مصابا".

وعكَّر الحادث صفو احتفالات فريق المولودية بلقبه بطلا للدوري المحلي للعام الثاني تواليا والتاسع في تاريخه.

وذكرت صحيفة الخبر أن تدافع الجماهير تسبب في انهيار السياج الحديدي وسقوط عدد من مشجعي مولودية الجزائر من المدرجات العلوية رقم 7 و8 نحو الأسفل، وأدى إلى تسجيل عدة إصابات تطلبت تدخل مصالح الحماية المدنية من أجل نقل الجرحى إلى المستشفى.

وكان ملعب "5 جويلية " ممتلئا عن آخره لحضور هذه المباراة الحاسمة أمام فريق نجم مقرة في المرحلة الثلاثين الاخيرة من الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكان التعادل كافيا لمولودية الجزائر للاحتفاظ باللقب بعدما سقط منافسه شباب بلوزداد في فخ التعادل السلبي ايضا امام مضيفه أولمبي أقبو.

وإثر المأساة، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلغاء حفل تسليم كأس الدوري.

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