سلطة الأراضي تسلّم دائرة شؤون اللاجئين تخصيصاً لإنشاء حديقة عامة في مخيم عسكر

سلطة الأراضي تسلّم دائرة شؤون اللاجئين تخصيصاً لإنشاء حديقة عامة في مخيم عسكر
ويُخصص هذا المشروع لإقامة حديقة عامة ينفذها مركز شباب عسكر الاجتماعي، بالتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الشعبية للمخيم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفضاءات المجتمعية وتوفير متنفس بيئي للسكان.
وجاء ذلك خلال استقبال المستشار التميمي في مكتبه بمدينة نابلس، أبو هولي، والوفد المرافق الذي ضم ممثلين عن اللجنة الشعبية لمخيم عسكر القديم ونادي شباب عسكر الاجتماعي.
وفي كلمته، رحّب التميمي بالوفد الزائر، مؤكداً التزام القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بتقديم الرعاية والدعم اللازمين لأبناء المخيمات الفلسطينية، واستغلال أراضي الدولة بالشكل الأمثل لما فيه المنفعة العامة.
وأشار إلى توجهات الحكومة الفلسطينية، برئاسة محمد مصطفى، إلى دعم صمود المواطنين، وتعزيز الخدمات والبنية التحتية في المخيمات، باعتبارها جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني الفلسطيني.
من جهته، نقل أبو هولي تحيات الرئيس محمود عباس، مقدّماً شكره لسلطة الأراضي والحكومة الفلسطينية على ما يبذلونه من جهود متواصلة في دعم المخيمات وتعزيز صمود سكانها في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العنصرية.
وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس نادي شباب عسكر الاجتماعي، محمد النوري، درع تكريم إلى المستشار التميمي، تقديراً لجهوده في إنجاز التخصيص، وذلك بحضور ممثل اللجنة الشعبية لمخيم عسكر، عماد الشيخ قاسم، نيابةً عن رئيس اللجنة.
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