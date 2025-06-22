سلطة الأراضي تسلّم دائرة شؤون اللاجئين تخصيصاً لإنشاء حديقة عامة في مخيم عسكر

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس -PNN- سلّم رئيس سلطة الأراضي، المستشار علاء التميمي، اليوم الأحد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، تخصيصاً رسمياً لقطعة أرض بمساحة ثلاثة دونمات، لصالح اللجنة الشعبية في مخيم عسكر القديم، وذلك بموجب قرار رئاسي.

ويُخصص هذا المشروع لإقامة حديقة عامة ينفذها مركز شباب عسكر الاجتماعي، بالتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الشعبية للمخيم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفضاءات المجتمعية وتوفير متنفس بيئي للسكان.

وجاء ذلك خلال استقبال المستشار التميمي في مكتبه بمدينة نابلس، أبو هولي، والوفد المرافق الذي ضم ممثلين عن اللجنة الشعبية لمخيم عسكر القديم ونادي شباب عسكر الاجتماعي.

وفي كلمته، رحّب التميمي بالوفد الزائر، مؤكداً التزام القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بتقديم الرعاية والدعم اللازمين لأبناء المخيمات الفلسطينية، واستغلال أراضي الدولة بالشكل الأمثل لما فيه المنفعة العامة.

وأشار إلى توجهات الحكومة الفلسطينية، برئاسة محمد مصطفى، إلى دعم صمود المواطنين، وتعزيز الخدمات والبنية التحتية في المخيمات، باعتبارها جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني الفلسطيني.

من جهته، نقل أبو هولي تحيات الرئيس محمود عباس، مقدّماً شكره لسلطة الأراضي والحكومة الفلسطينية على ما يبذلونه من جهود متواصلة في دعم المخيمات وتعزيز صمود سكانها في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العنصرية.

وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس نادي شباب عسكر الاجتماعي، محمد النوري، درع تكريم إلى المستشار التميمي، تقديراً لجهوده في إنجاز التخصيص، وذلك بحضور ممثل اللجنة الشعبية لمخيم عسكر، عماد الشيخ قاسم، نيابةً عن رئيس اللجنة.