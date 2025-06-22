تعرف على شروط ميسي للانتقال الى الدوري السعودي
خبرني - كشفت تقارير إعلامية أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي وضع شرطا غريبا من أجل الانتقال لأحد أندية دوري روشن للمحترفين الموسم المقبل.
ويتواجد ميسي حاليا مع إنتر ميامي خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.
وراجت خلال الساعات الماضية تقارير تؤكد أن المفاوضات مع ميسي للانتقال إلى الدوري السعودي بدأت تأخذ منحى جديا إذ أكد الإعلامي الرياضي وليد سعيد في تغريدة له عبر منصة "إكس" بأن المفاوضات تتقدم بين الطرفين وذلك في ظل تقارب وجهات النظر مع وكيله أعمال النجم الأرجنتيني ونترقب ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
من جانبه قال الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود في تصريحات تلفزيونية: "قبل شهر حدثت محادثات رسمية مع وكيل أعمال ميسي وهو والده وهناك تقبل لمناقشة الأمرولكن المشكلة أن ميسي يريد فعل ما فعله في إنتر ميامي وجلب أصدقاء له حيث وضع اللاعب شرطا مهما من البداية بضرورة جلب لويس سواريز وسيرجو بوسكتس معه في الفريق الذي سيلعب له".
وأضاف أباعود: "لكن مصادري تؤكد أن الهلال يريد ميسي بمفرده بشكل كبير جدا والهلال يرى أنه الأحق يضم اللاعب بعد تعذر التعاقد معه في صيف 2023".
وينتهي عقد ميسي مع إنتر ميامي بنهاية العام الجاري وسط أنباء حول احتمالية عدم تجديد عقده.
ويستعد إنتر ميامي حاليا لخوض مواجهة حسم التأهل حيث سيواجه بالميراس البرازيلي فجر الثلاثاء المقبل ضمن حساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025.
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