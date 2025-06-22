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البرلمان الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز

البرلمان الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز

2025-06-22 10:05:38

خبرني - قال التلفزيون الإيراني، الأحد، إن البرلمان الإيراني وافق على إغلاق مضيق هرمز، بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ويأتي القرار بعد تعرض إيران لسلسلة من الضربات الأميركية، فجر الأحد، والتي استهدفت منشآت نووية مختلفة في إيران.

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