فوز الجامعة الهاشمية بجائزة علي منكو للباحث المتميّز

فوز الجامعة الهاشمية بجائزة علي منكو للباحث المتميّز
الزرقاء 22 حزيران (بترا)- فاز الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة في الجامعة الهاشمية، الدكتور فراس العسلي، بـ جائزة "علي منكو للباحث المتميز" في مجال الهندسة وتكنولوجيا المعلومات لعام 2024، والتي يمنحها مركز حمدي منكو للبحوث العلمية في الجامعة الأردنية.
وتُعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز البحثية على مستوى المملكة، وتُمنح للباحثين الأردنيين الذين أظهروا تفوقًا وتميّزًا بحثيًا في مجالاتهم التخصصية.
وأكد رئيس الجامعة، الدكتور خالد الحياري، أن نيل الجوائز العلمية يعكس المكانة الأكاديمية والبحثية الرائدة التي ترسّخها الجامعة، معتبرا هذا الإنجاز تجسيدًا جديدًا لتميّز الجامعة، ولا سيما في القطاعات التقنية الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا والرقمنة.
وأضاف أن الجامعة تضع البحث العلمي في صميم أولوياتها، من خلال توفير بيئة أكاديمية متكاملة ومحفزة، تضم مختبرات حديثة، وتقدم دعمًا ماليًا ومعنويًا متواصلًا للباحثين، إلى جانب تشجيع الشراكات البحثية محليًا ودوليًا، بما يسهم في إنتاج المعرفة وتطبيقها لخدمة المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني.
من جهته، أشار عميد كلية الهندسة، الدكتور حسن كتخدا، إلى أن هذا الفوز يعكس جهود الكلية في توفير بنية تحتية بحثية متقدمة، وحرصها على دعم الكفاءات العلمية، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الصناعية والمراكز البحثية داخل الأردن وخارجه، مما يُمكّن الباحثين من تحقيق نتائج ملموسة ذات أثر تطبيقي واسع.
وأعرب العسلي عن اعتزازه العميق بهذا التكريم الرفيع، واصفًا إياه بأنه حافز جديد لمواصلة المسيرة البحثية، وتقديم حلول ابتكارية تواكب التحولات المتسارعة في مجالات هندسة الطاقة والشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي في التطبيقات الهندسية. كما ثمّن دعم الجامعة وجهود زملائه في الفرق البحثية التي تعاون معها خلال السنوات الماضية.
يُذكر أن الجائزة تُمنح سنويًا ضمن سلسلة جوائز المركز، تقديرًا لإنتاج الباحث العلمي خلال السنوات الخمس الأخيرة، ونشاطه البحثي المنشور في مجلات علمية محكّمة ومفهرسة، أو ضمن دور نشر علمية معتمدة، ما يعكس جودة عالية وتأثيرًا ملموسًا في مجاله البحثي.
--(بترا)
ن ش/ع ع/ف ق
22/06/2025 16:54:27
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
واشنطن بوست رصد 16 شاحنة بضائع قرب منشأة فوردو قبل يومين من الضربة الأميركية
شركة "كيرنو إنتربرايسز" تنطلق في حقبة جديدة من النمو مع كريستوفر ر. كاسويل في منصب الرئيس التنفيذي
إسرائيل تعلن قتل ثلاثة قياديين في الحرس الثوري الإيراني مع تواصل الحرب
الساير وتويوتا تطلقان أول لاند كروزر هايبرد في الكويت
نتنياهو: أشكر الرئيس ترمب والقوة تأتي بالسلام
إسرائيل تهاجم مخزن نفط وموقعا نوويا في طهران وإيران تسقط مسيّرات