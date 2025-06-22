فوز الجامعة الهاشمية بجائزة علي منكو للباحث المتميّز

MENAFN - Jordan News Agency)



الزرقاء 22 حزيران (بترا)- فاز الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة في الجامعة الهاشمية، الدكتور فراس العسلي، بـ جائزة "علي منكو للباحث المتميز" في مجال الهندسة وتكنولوجيا المعلومات لعام 2024، والتي يمنحها مركز حمدي منكو للبحوث العلمية في الجامعة الأردنية.

وتُعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز البحثية على مستوى المملكة، وتُمنح للباحثين الأردنيين الذين أظهروا تفوقًا وتميّزًا بحثيًا في مجالاتهم التخصصية.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور خالد الحياري، أن نيل الجوائز العلمية يعكس المكانة الأكاديمية والبحثية الرائدة التي ترسّخها الجامعة، معتبرا هذا الإنجاز تجسيدًا جديدًا لتميّز الجامعة، ولا سيما في القطاعات التقنية الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا والرقمنة.

وأضاف أن الجامعة تضع البحث العلمي في صميم أولوياتها، من خلال توفير بيئة أكاديمية متكاملة ومحفزة، تضم مختبرات حديثة، وتقدم دعمًا ماليًا ومعنويًا متواصلًا للباحثين، إلى جانب تشجيع الشراكات البحثية محليًا ودوليًا، بما يسهم في إنتاج المعرفة وتطبيقها لخدمة المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني.

من جهته، أشار عميد كلية الهندسة، الدكتور حسن كتخدا، إلى أن هذا الفوز يعكس جهود الكلية في توفير بنية تحتية بحثية متقدمة، وحرصها على دعم الكفاءات العلمية، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الصناعية والمراكز البحثية داخل الأردن وخارجه، مما يُمكّن الباحثين من تحقيق نتائج ملموسة ذات أثر تطبيقي واسع.

وأعرب العسلي عن اعتزازه العميق بهذا التكريم الرفيع، واصفًا إياه بأنه حافز جديد لمواصلة المسيرة البحثية، وتقديم حلول ابتكارية تواكب التحولات المتسارعة في مجالات هندسة الطاقة والشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي في التطبيقات الهندسية. كما ثمّن دعم الجامعة وجهود زملائه في الفرق البحثية التي تعاون معها خلال السنوات الماضية.

يُذكر أن الجائزة تُمنح سنويًا ضمن سلسلة جوائز المركز، تقديرًا لإنتاج الباحث العلمي خلال السنوات الخمس الأخيرة، ونشاطه البحثي المنشور في مجلات علمية محكّمة ومفهرسة، أو ضمن دور نشر علمية معتمدة، ما يعكس جودة عالية وتأثيرًا ملموسًا في مجاله البحثي.

--(بترا)

ن ش/ع ع/ف ق

22/06/2025 16:54:27





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار فوز الجامعة الهاشمية بجائزة "علي منكو للباحث المتميّ الملك يترأس اجتماعا مع رؤساء السلطات وقادة الأجهزة الأمن الملك: حل النزاعات بين الدول وخفض التصعيد يجب أن يكونا ضمن الأطر الدبلوماسية والحوار والمفاوضات (بتر الملك يؤكد موقف الأردن الداعي لتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة (بترا الملك يوجه مؤسسات الدولة للعمل على تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن التصعيد الراهن بالمنطقة (بترعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة