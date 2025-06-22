الملك يترأس اجتماعا مع رؤساء السلطات وقادة الأجهزة الأمنية

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك: الأردن لن يسمح لأحد باستغلال التطورات الإقليمية الراهنة للتشكيك بمواقفه الثابتة تجاه قضايا الأمة.

الملك يؤكد أهمية المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الروح الوطنية.

الملك يوجه مؤسسات الدولة للعمل على تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن التصعيد الراهن بالمنطقة.

الملك يؤكد موقف الأردن الداعي لتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة.

الملك: حل النزاعات بين الدول وخفض التصعيد يجب أن يكونا ضمن الأطر الدبلوماسية والحوار والمفاوضات.

عمان 22 حزيران (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أن الأردن لن يسمح لأحد باستغلال التطورات الإقليمية الراهنة للتشكيك بمواقفه الثابتة تجاه قضايا الأمة.

وشدد جلالته، لدى ترؤسه اجتماعا في قصر الحسينية مع رؤساء السلطات وقادة الأجهزة الأمنية، على أهمية المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الروح الوطنية.

ووجه جلالة الملك جميع مؤسسات الدولة إلى العمل على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن التصعيد الخطير الراهن في المنطقة، خاصة في المجال الاقتصادي.

ولفت جلالته إلى موقف الأردن الداعي لتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة، مؤكدا أن حل النزاعات بين الدول وخفض التصعيد يجب أن يكونا ضمن الأطر الدبلوماسية والحوار والمفاوضات.

وجدد جلالة الملك التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في الإقليم دون التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو الصراع الأساسي في المنطقة.

وأعاد جلالته التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في الضفة الغربية والقدس، وصولا إلى إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس المجلس القضائي محمود العبابنة، ورئيس المحكمة الدستورية محمد الغزو.

كما ضم الاجتماع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.

وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

--(بترا)

ع س/ف ق

22/06/2025 16:25:43