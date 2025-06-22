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ديوان الخدمة المدنية يعمم عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1447 الخميس 26 يونيو واستئناف الدوام 29 من الشهر نفسه

ديوان الخدمة المدنية يعمم عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1447 الخميس 26 يونيو واستئناف الدوام 29 من الشهر نفسه

2025-06-22 10:05:02
(MENAFN- Al-Anbaa)

مريم بندق

يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام ١٤٤٧ هجرية.

وأوضح أنه سيكون يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٦/٢٦ عطلة رسمية على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 / ٦ / ٢٠٢٥ ، وعلى الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدّد عُطلتها الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.

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