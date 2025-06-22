ديوان الخدمة المدنية يعمم عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1447 الخميس 26 يونيو واستئناف الدوام 29 من الشهر نفسه

ديوان الخدمة المدنية يعمم عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1447 الخميس 26 يونيو واستئناف الدوام 29 من الشهر نفسه
مريم بندق
يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام ١٤٤٧ هجرية.
وأوضح أنه سيكون يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٦/٢٦ عطلة رسمية على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 / ٦ / ٢٠٢٥ ، وعلى الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدّد عُطلتها الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
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