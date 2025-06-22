1.5 مليون مستفيد من سر بأمان للتوعية بمخاطر المخدرات

MENAFN - Al-Bayan) استفاد 1.5 مليون شخص على مستوي الدولة من مبادرة "سر بأمان" خلال 4 سنوات والتي قدمت خدماتها للمتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات في معاهد تدريب القيادة على مستوى الدولة والمتقدمين بإمارة أبوظبي للحصول على رخصة القيادة ضمن المنهج المعتمد لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات والتي تعاونت في تنفيذها مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي أن مبادرة سر بأمان ليست مجرد مادة تعليمية، بل إطار شامل يعمل على زيادة الفهم والوقاية والتعاون الحكومي والمجتمعي، لحماية المجتمع من تبعات تعاطي المخدرات خصوصًا فيما يتعلق بالسلامة المرورية.

وأكد نجاح مبادرة سر بأمان في تحقيق أهدافها وعبر تطبيق آلية دقيقة لتدريس المنهج باللغات الخمس وهي العربية والإنجليزية والبشتو والأوردو والماليالام والتي أسهمت بدور ريادي في نشر الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان وسلامته، وإيصال هذه الرسالة إلى قطاعات واسعة من المجتمع.

وأشاد بالجهود والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين الاتحادي والمحلي والمؤسسات المجتمعية المعنية لتعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات ومعالجة الإدمان عليها ووقاية المجتمع من تداعياتها الخطيرة على الشباب، إسهاماً في حماية الجميع وتحقيق الهدف الأسمى في خلق مجتمع الأمن والأمان.

وأكد سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اهتمام المؤسسة بدعم المبادرة من خلال التعاون مع شرطة أبوظبي في تقديم لغة الإشارة لأصحاب الهمم من المتقدمين للحصول على رخصة القيادة مما أسهم في نشر مبادرة سر بأمان خصوصًا بين المتقدمين من فئة الصم وتعريفهم بقوانين وأنظمة المرور إلى جانب التوعية بأضرار المخدارت وذلك ضمن عدد من المبادرات الساعية لتمكينهم، وتأصيل الدمج بكل أنواعه.

وقال خالد عامر الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لقيادة السيارات "الشريك الاستراتيجي في المبادرة" إن مبادرة سر بأمان نجحت بامتياز في تحفيز وتوعية المتقدمين للحصول على رخص القيادة بأضرار المخدرات مشيدًا بجهود مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي على تبنيها هذه المبادرة الهادفة ضمن المنهج المعتمد لـ“الإمارات لتعليم قيادة السيارات" متضمنة معلومات وافية عن أضرار المخدرات وصولاً إلى أكبر شريحة في المجتمع لنشر التوعية بمخاطر هذه الآفة.

وأوضح العقيد محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين أن شرطة أبوظبي، تواصل جهودها لتوظيف التقنيات الأمنية المتطورة، والكفاءات البشرية العالية، لحماية المجتمع من هذه الآفة مشيرًا إلى أنه تم توعية المتقدمين لنيل رخصة القيادة بمخاطر التعاطي من خلال تضمين مادة التوعية من أضرار المخدرات ضمن مقررات (تعليم القيادة) لتصبح إحدى المواد التي يتطلب معرفتها للحصول على رخصة القيادة.