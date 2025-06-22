طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف للحرارة

طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف للحرارة
توقع "المركز الوطني للأرصاد"أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 22:57 والجزر الأول عند الساعة 06:37 ويكون
بحر عمان أيضا خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مساءً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:29 والمد الثاني عند الساعة 18:55 والجزر الأول عند الساعة 13:47والجزر الثاني عند الساعة 02:13.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا
العظمى الصغرى العظمى الصغرى
أبوظبي 41 29 75 25
دبي 42 30 70 25
الشارقة 42 29 70 25
عجمان 39 28 70 35
أم القيوين 40 28 70 45
رأس الخيمة 45 27 70 25
الفجيرة 44 32 75 20
العـين 45 28 70 20
ليوا 45 27 70 20
الرويس 42 28 75 20
السلع 43 28 75 30
دلـمـا 38 29 80 35
طنب الكبرى / الصغرى 35 27 80 35
أبو موسى 35 28 80 35
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
واشنطن بوست رصد 16 شاحنة بضائع قرب منشأة فوردو قبل يومين من الضربة الأميركية
شركة "كيرنو إنتربرايسز" تنطلق في حقبة جديدة من النمو مع كريستوفر ر. كاسويل في منصب الرئيس التنفيذي
إسرائيل تعلن قتل ثلاثة قياديين في الحرس الثوري الإيراني مع تواصل الحرب
الساير وتويوتا تطلقان أول لاند كروزر هايبرد في الكويت
نتنياهو: أشكر الرئيس ترمب والقوة تأتي بالسلام
إسرائيل تهاجم مخزن نفط وموقعا نوويا في طهران وإيران تسقط مسيّرات