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طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف للحرارة

طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف للحرارة

2025-06-22 10:01:09
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع "المركز الوطني للأرصاد"أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 22:57 والجزر الأول عند الساعة 06:37 ويكون

بحر عمان أيضا خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مساءً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:29 والمد الثاني عند الساعة 18:55 والجزر الأول عند الساعة 13:47والجزر الثاني عند الساعة 02:13.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 41 29 75 25

دبي 42 30 70 25

الشارقة 42 29 70 25

عجمان 39 28 70 35

أم القيوين 40 28 70 45

رأس الخيمة 45 27 70 25

الفجيرة 44 32 75 20

العـين 45 28 70 20

ليوا 45 27 70 20

الرويس 42 28 75 20

السلع 43 28 75 30

دلـمـا 38 29 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 35 27 80 35

أبو موسى 35 28 80 35

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