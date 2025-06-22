تسليم 61 بئرا تجميعيا لمياه الأمطار في قرى غرب إربد

خبرني - سلّمت مديرية زراعة محافظة إربد، 61 بئرا للمياه في قرى وبلدات منطقة غرب إربد، ضمن مشروع الحديقة المنزلية وتجميع مياه الأمطار، الذي تنفذه المديرية بالتشارك مع مجلس محافظة إربد.

وقال عضو مجلس محافظة إربد، أحمد معابرة، إن تلك الآبار، البالغ تكلفتها نحو 92 ألف دينار، ممولة مناصفة من مجلس المحافظة ووزارة الزراعة، وتهدف إلى تعزيز المخزون المائي للمزارعين في مناطق المحافظة، واستغلال مياه الأمطار للزراعة والاستخدامات المنزلية.

وأضاف أن كل بئر ماء ضمن المشروع، سعتها 30 مترا مكعبا، وبتكلفة 1500 دينار للبئر الواحدة، فيما يجري اختيار المستفيدين المتقدّمين ضمن شروط ومعايير محددة، لخدمة الجهود المبذولة لتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات الزراعية والمائية.

وأكد المعابرة أهمية تلك الآبار، التي تُنفّذ في مختلف ألوية إربد، في تجميع مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها عند الحاجة، ما يسهم في مواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد المائية، وتقليل الاعتماد على مصادر شبكة المياه التقليدية.