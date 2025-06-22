تسليم 61 بئرا تجميعيا لمياه الأمطار في قرى غرب إربد

تسليم 61 بئرا تجميعيا لمياه الأمطار في قرى غرب إربد
خبرني - سلّمت مديرية زراعة محافظة إربد، 61 بئرا للمياه في قرى وبلدات منطقة غرب إربد، ضمن مشروع الحديقة المنزلية وتجميع مياه الأمطار، الذي تنفذه المديرية بالتشارك مع مجلس محافظة إربد.
وقال عضو مجلس محافظة إربد، أحمد معابرة، إن تلك الآبار، البالغ تكلفتها نحو 92 ألف دينار، ممولة مناصفة من مجلس المحافظة ووزارة الزراعة، وتهدف إلى تعزيز المخزون المائي للمزارعين في مناطق المحافظة، واستغلال مياه الأمطار للزراعة والاستخدامات المنزلية.
وأضاف أن كل بئر ماء ضمن المشروع، سعتها 30 مترا مكعبا، وبتكلفة 1500 دينار للبئر الواحدة، فيما يجري اختيار المستفيدين المتقدّمين ضمن شروط ومعايير محددة، لخدمة الجهود المبذولة لتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات الزراعية والمائية.
وأكد المعابرة أهمية تلك الآبار، التي تُنفّذ في مختلف ألوية إربد، في تجميع مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها عند الحاجة، ما يسهم في مواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد المائية، وتقليل الاعتماد على مصادر شبكة المياه التقليدية.
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