5 نصائح لتجنّب التعب والإرهاق الحراري في المصيف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح التعرّض للإرهاق الحراري وضربات الشمس أمرًا شائعًا، خاصة أثناء قضاء الإجازة على الشواطئ. ولتفادي المخاطر، قدّم موقع onlymyhealth خمس نصائح فعالة للحفاظ على النشاط والصحة في الأجواء الحارّة:



حافظ على رطوبة جسمك

الجفاف يُضعف قدرة الجسم على التبريد، ويزيد من خطر ضربة الشمس. شرب الماء بانتظام والمشروبات الغنية بالأملاح يساهم في تعويض السوائل، بينما يُنصح بتجنّب الكحول لأنه يُفاقم الجفاف.



تجنّب التعرّض المباشر للشمس

الجلوس في الظل أو استخدام واقي الشمس يُقلل من ارتفاع حرارة الجسم ويحمي البشرة من التلف، مما يُخفف من شعور الإرهاق.



أضف فيتامينات B لنظامك الغذائي

تلعب فيتامينات B دورًا مهمًا في إنتاج الطاقة. ويمكن الحصول عليها من الخضراوات الورقية، البيض، الأفوكادو، والمكسرات.



تناول وجبات خفيفة وصحية

الوجبات الصغيرة والغنية بالسوائل، كالفواكه والخضراوات والمكسرات، تساهم في استعادة الطاقة وتعويض المعادن المفقودة بسبب التعرق.



راقب صحتك باستمرار

في حال الشعور بدوخة أو تعب مفاجئ، يُنصح بالانتقال إلى مكان بارد وشرب الماء فورًا. وضع مكعب ثلج على المعصمين يُساعد في التبريد السريع بفضل قرب الأوعية الدموية من السطح.

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