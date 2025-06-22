توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الحسين للسرطان وشركة التأمين الوطنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع شركة التأمين الوطنية، تهدف إلى تمكين عملاء الشركة من الاشتراك في "تأمين رعاية"، الذي يغطي تكاليف علاج السرطان حصريا في مركز الحسين للسرطان.



وتمّ توقيع الاتفاقية، اليوم الأحد، بحضور مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، ومدير عام شركة التأمين الوطنية الدكتورة منال جرار، حيث أكّد الجانبان أهمية هذه الخطوة في توفير حلول تأمينية مبتكرة تعزز من الحماية الصحية الشاملة للمجتمع وتضمن سرعة الاستجابة في حالات الإصابة بالسرطان.



وأشارت قطامش إلى أنّ هذا التعاون يمثّل امتدادا لجهود المؤسسة في توسيع قاعدة المشتركين في "تأمين رعاية"، والذي يمثّل إجراء استباقيا وحلّا مستداما يضمن الحصول على العلاج الفوري، وفق أعلى المعايير الطبية، دون أعباء مالية مرهقة على المرضى وعائلاتهم.