  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الحسين للسرطان وشركة التأمين الوطنية

توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الحسين للسرطان وشركة التأمين الوطنية

2025-06-22 09:36:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع شركة التأمين الوطنية، تهدف إلى تمكين عملاء الشركة من الاشتراك في "تأمين رعاية"، الذي يغطي تكاليف علاج السرطان حصريا في مركز الحسين للسرطان.


وتمّ توقيع الاتفاقية، اليوم الأحد، بحضور مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، ومدير عام شركة التأمين الوطنية الدكتورة منال جرار، حيث أكّد الجانبان أهمية هذه الخطوة في توفير حلول تأمينية مبتكرة تعزز من الحماية الصحية الشاملة للمجتمع وتضمن سرعة الاستجابة في حالات الإصابة بالسرطان.


وأشارت قطامش إلى أنّ هذا التعاون يمثّل امتدادا لجهود المؤسسة في توسيع قاعدة المشتركين في "تأمين رعاية"، والذي يمثّل إجراء استباقيا وحلّا مستداما يضمن الحصول على العلاج الفوري، وفق أعلى المعايير الطبية، دون أعباء مالية مرهقة على المرضى وعائلاتهم.

MENAFN22062025000208011052ID1109706573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث