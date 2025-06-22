تهنئة للمهندس محمد القرشي بمناسبة مناقشة مشروع التخرج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتقدّم أسرة المهندس محمد القرشي بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنهم الغالي بمناسبة اجتيازه لمناقشة مشروع تخرّجه بعنوان:"نظام الري الذكي باستخدام الطاقة الشمسية"



وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة المتجددة من جامعة عمّان العربية.

لقد كان هذا الإنجاز ثمرة سنوات من الجدّ والاجتهاد والمثابرة، وتجسيداً لرؤية علمية طموحة تسعى إلى توظيف التقنيات الحديثة والطاقة النظيفة لخدمة القطاع الزراعي في وطننا الحبيب.

نسأل الله أن يوفقه في مسيرته المهنية القادمة، وأن تكون هذه الخطوة المباركة بداية لمستقبل واعد حافل بالعطاء والتميّز والإنجازات.

ألف مبارك يا مهندس محمد، ومنها لأعلى الدرجات العلمية والعملية بإذن الله.